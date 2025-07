ETV Bharat / state

अबूझमाड़िया आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए हॉस्टल व्यवस्था की जमीनी हकीकत, फटे गद्दे और टपकती छत, अंधेरे और मच्छरों से जंग - NAXAL AFFECTED NARAYANPUR SCHOOL

मसपुर बालक आश्रम ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : July 3, 2025 at 10:18 AM IST | Updated : July 3, 2025 at 10:30 AM IST 6 Min Read

नारायणपुर: नारायणपुर जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर ओरछा विकासखंड में स्थित नक्सल प्रभावित गांव मसपुर के बालक आश्रम में चारों तरफ बदहाली छाई हुई है. आश्रम का पुराना जर्जर भवन, बारिश में टपकती छत, गीला फर्श, फटे गद्दे, गंदी चादरें, फटी मच्छरदानियां और शाम होने पर अंधेरे के बीच आदिवासी बच्चे जीवन बसर कर रहे हैं. बालक आश्रम परिसर में घूम रहे जानवर: ETV भारत संवाददाता आकाश सिंह ठाकुर जब इस आश्रम में पहुंचे तो उनका सामना सबसे पहले जानवरों से हुआ. आश्रम परिसर की बाउंड्रीवाल अधूरी है, जिसके चलते सुअर और अन्य जानवर खुलेआम परिसर में घूमते हैं. जिससे बच्चों में संक्रमण का खतरा बना हुआ है. नक्सलगढ़ के बालक आश्रम का हाल (ETV Bharat Chhattisgarh) बालक आश्रम में जगह जगह पानी: आश्रम के अंदर जाने पर पहला कमरा क्लास रूम है, जहां फर्श में पानी पड़ा हुआ था. जिससे बच्चों के बैठने के लिए बिछाई गई चटाइयां एक किनारे में रखी हुई थी. ब्लैक बोर्ड पर भी पानी गिर रहा था. आश्रम में दो टीचर पदस्थ हैं, लेकिन मौके पर एक भी नहीं मिला. आश्रम में काम करने वाले कर्मचारी हड़वे राम ने बताया कि दोनों टीचर एक दिन पहले नारायणपुर गए थे, जो वापस नहीं लौटे. इस दौरान बच्चों की जिम्मेदारी उस कर्मचारी के हाथों में थी. बालक आश्रम में भरा पानी (ETV Bharat Chhattisgarh)

