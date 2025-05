ETV Bharat / state

अबूझमाड़ में चौथीं पास किसान के बेटे ने 10वीं बोर्ड मेरिट लिस्ट में हासिल किया 10वां स्थान - FARMER SON BOARD TOPPER

किसान का बेटा बना टॉपर ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 8, 2025 at 1:05 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 1:17 PM IST 4 Min Read

नारायणपुर: छत्तीसगढ़ की घने जंगलों और पहाड़ों से घिरे अबूझमाड़ जैसे दुर्गम क्षेत्र से जब कोई छात्र प्रदेश की टॉप-10 सूची में जगह बनाता है, तो यह सिर्फ़ एक सफलता नहीं, बल्कि उम्मीद की एक रोशनी होती है. अबूझमाड़ के संदेश ने किया कमाल: नारायणपुर जिले के कुंदला स्थित रामकृष्ण मिशन विद्यामंदिर बालक आश्रम के छात्र संदेश करंगा ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में पूरे राज्य में 10वां स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया है. आर्थिक कठिनाइयों और नक्सल साए के बीच पले-बढ़े संदेश ने यह सिद्ध कर दिया है कि सपनों की उड़ान बाधाओं की मोहताज नहीं होती. यह उपलब्धि केवल उनके परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे अबूझमाड़ और नारायणपुर जिले के लिए गौरव का क्षण है. अबूझमाड़ के टॉपर स्टूडेंट से बात (ETV Bharat Chhattisgarh) अबूझमाड़ में किसान के बेटे का कमाल: नारायणपुर जिले के बकुलवाही गांव से निकलकर राज्य की टॉप-10 सूची में जगह बनाना कोई मामूली उपलब्धि नहीं है. लेकिन यह कारनामा कर दिखाया है एक गरीब आदिवासी कृषक परिवार के होनहार बेटे, संदेश करंगा ने, जो आज पूरे जिले का गौरव बन गया है.

