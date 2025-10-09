ETV Bharat / state

ब्रह्माकुमारीज के महासचिव राजयोगी बृजमोहन भाई नहीं रहे, 12 अक्टूबर को होगा अंतिम संस्कार

ब्रह्माकुमारीज संस्थान के महासचिव ने गुरुग्राम में मानेसर के फोर्टिस हॉस्पिटल में ली अंतिम सांस. संस्थान के पहले सीए होने का है गौरव प्राप्त.

Brahma Kumaris General Secretary
राजयोगी बृजमोहन भाई नहीं रहे (ETV Bharat Sirohi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 9, 2025 at 3:54 PM IST

सिरोही: जिले के आबूरोड स्थित ब्रह्माकुमारीज संस्थान के महासचिव 90 वर्षीय राजयोगी बृजमोहन भाई नहीं रहे. गुरुवार को मानेसर के एक निजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली. वह पिछले एक वर्ष से बीमार चल रहे थे. पहले उनका इलाज माउंट आबू स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल और फिर अहमदाबाद में चल रहा था.

उनके पार्थिव देह को 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में दर्शनार्थ रखा जाएगा. 12 अक्टूबर को आबूरोड मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार होगा. एक वर्ष पूर्व राजयोगी निर्वैर भाई के निधन के बाद बृजमोहन भाई को महासचिव नियुक्त किया गया था. इसके पहले वे अतिरिक्त महासचिव के रूप में सेवाएं दे रहे थे.

राजयोगी बृजमोहन भाई ने दिल्ली विश्वविद्यालय से वर्ष 1953 में वाणिज्य (ऑनर्स) में स्नातक किया और यहीं से वर्ष 1955 में कानून (एलएलबी) की डिग्री प्राप्त की. वहीं, वर्ष 1956 से वे चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में मान्यता प्राप्त की. ब्रह्माकुमारीज की सहयोगी संस्था राजयोग शिक्षा एवं अनुसंधान फाउंडेशन के सचिव थे और ब्रह्माकुमारीज की एपेक्स कमेटी (उच्च समिति) के सदस्य थे. साथ ही बृजमोहन भाई एकाउंट विभाग के प्रमुख थे.

पढ़ें : माउंट आबू में शिक्षाविदों का राष्ट्रीय सम्मेलन, केंद्रीय मंत्री प्रधान ने कहा- यहां से ​दिया जा रहा विश्व शांति का संदेश

वर्ष 1955 में पहली बार संस्था के संपर्क में आए : राजयोगी बृजमोहन भाई की बचपन से ही अध्यात्म में रुचि रही. उन्होंने अपने जीवन में अनेक धर्म-ग्रंथों का अध्ययन, पठन-पाठन किया, लेकिन वर्ष 1955 में ब्रह्माकुमारीज के संपर्क में आने के बाद इनके जीवन की दिशा बदल गई. यहां राजयोग मेडिटेशन सीखने के बाद उन्होंने अपना जीवन समाज कल्याण और विश्व सेवा के लिए समर्पित करने का फैसला किया. कुछ समय तक संस्था से जुड़े रहते हुए जॉब करते रहे. वहीं, वर्ष 1973 में फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में वित्त प्रबंधक के पद से इस्तीफा देकर संस्था में पूर्ण रूप से जुड़ गए.

विश्वभर में अनेक सम्मेलनों में लिया भाग : बृजमोहन भाई संस्थान द्वारा विश्वभर में आयोजित होने वाले अनेक सभा, सम्मेलनों में भाग लिया और मुख्य वक्ता के रूप में जन-जन को आध्यात्मिक ज्ञान से रुबरु कराया. उन्होंने न्यूयॉर्क में आयोजित सम्मेलनों में ब्रह्माकुमारीज की ओर से प्रतिनिधित्व भी किया. साथ ही रूस, अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, केन्या, दक्षिण-पूर्व एशिया एवं कैरेबियन देशों का दौरा कर लोगों को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का संदेश दिया.

गीता ज्ञान में थी विशेष रुचि : आपको बचपन से ही पढ़ने-लिखने का शौक रहा. इसके चलते आपकी श्रीमद भागवत गीता के पठन-पाठन में विशेष रुचि रही. आपने बहुत ही गहराई से गीता का अध्ययन किया. आपके ज्यादातर कार्यक्रम गीता ज्ञान पर आधारित होते थे. आपका मानना था कि श्रीमद भागवत गीता में जीवन का सार समाया हुआ है. इसका ज्ञान जन-जन तक पहुंचाने से ही लोगों में आत्मिक जागृति और आध्यात्मिकता के प्रति लगन पैदा होगी.

BRAHMA KUMARIS GENERAL SECRETARYABU ROAD IN SIROHIBRIJMOHAN BHAI PASSES AWAYराजयोगी बृजमोहन भाईRAJYOGI BRIJMOHAN BHAI

