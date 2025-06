ETV Bharat / state

मंगलसूत्र पहन महिला बनकर पुलिस को 4 महीने से चकमा दे रहा था हिस्ट्रीशीटर, ऐसे खुली पोल - HISTORYSHEETER ARRESTED IN JODHPUR

महिला बनकर रह रहा हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार ( ETV Bharat Jodhpur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : June 19, 2025 at 9:43 AM IST | Updated : June 19, 2025 at 10:31 AM IST 3 Min Read

जोधपुर : सदर कोतवाली थाना पुलिस ने आपसी रंजिश में मारपीट के मामले में राजीनामे के बहाने बुलाकर एक युवक पर हमला करने वाले वांछित एक हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार किया है. पुलिस से बचने के लिए आरोपी महिला के कपड़े पहनकर खुद के घर में ही छिपा हुआ था, लेकिन पुलिस ने छोटे-छोटे बालों से उसे पहचान लिया और पकड़कर थाने ले गई. इससे पहले चार माह में जब भी पुलिस उसे पकड़ने जाती तो महिला बना आरोपी पुलिस को हाथ से इशारा कर घर पर नहीं होने का कहकर चकमा दे देता था. सहायक पुलिस आयुक्त केन्द्रीय मंगलेश चूण्डावत ने बताया कि 10 फरवरी को बागर चौक में पीपली गली निवासी प्रिंस चावला से दिनों रात साढ़े 11 बजे कुछ युवकों ने मारपीट व हमला किया था. घायलावस्था में उसे बाहर पटककर सभी भाग गए थे. इस संबंध में गजेन्द्रसिंह उर्फ राणसिंह, दयाशंकर उर्फ बिटिया, हेमेन्द्र, हितेश और दो-तीन अन्य के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई थी. आरोपियों में शामिल दयाशंकर हिस्ट्रीशीटर है. उसको पकड़ने के लिए पुलिस मकान गई, लेकिन महिला के कपड़े पहने दयाशंकर पुलिस को चकमा दे देता था. आरोपी के बारे में पूछने पर वो इशारे में घर पर नहीं होने की बात कह देता था. पढे़ं. बानसूर में वर्चस्व के लिए हिस्ट्रीशीटर ने अपने बदमाश दोस्त को ही मारी गोली, दो गिरफ्तार

अनिल यादव, थानाधिकारी (ETV Bharat Jodhpur) ऐसे हुआ पुलिस को शक : दयाशंकर की तलाश कर रही पुलिस को उसकी लोकेशन मकान में ही आई, लेकिन बुधवार को जब पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला ने उसके घर पर होने का मना किया. इस पर पुलिस को महिला के कपड़े पहने व्यक्ति पर संदेह हुआ. एक बारगी टीम वापस चली गई. थानाधिकारी अनिल यादव ने बताया कि दुबारा हेड कांस्टेबल शमशेर खान, अनिता, कांस्टेबल रामकेष, आसाराम और अन्य पुलिसकर्मी एक बार फिर आरोपी के मकान पहुंचे, जहां महिला के कपड़ों में व्यक्ति ने फिर से दयाशंकर के मकान में होने से इनकार किया. इसके छोटे-छोटे बाल होने से पुलिस को संदेह हो गया. महिला पुलिसकर्मी ने उसे पकड़ा और सिर से पल्लू हटाया तो आरोपी की पोल खुल गई. मंगलसूत्र पहन कर बैठा था घर पर : दयाशंकर उर्फ बिटिया बहुत शातिर आरोपी है. उसे पता लग गया था कि महिला बनकर रहने से वह पकड़ में नहीं आएगा, इसलिए उसने यह रास्ता अपनाया. महिला कांस्टेबल ने जब संदेह पर उसका पल्लू हटाया तो पता चला कि उसने मेकअप किया हुआ था. होठों पर लाली, गले में मंगलसूत्र भी डाल रखा था. उसके घर पर कोई और नहीं था. पुलिस उसे पकड़कर थाने लाई, जहां पूछताछ के बाद लखारा बाजार में हरिजन बस्ती निवासी दयाशंकर उर्फ बिटिया पुत्र रविन्द्र चांवरिया को गिरफ्तार किया.

