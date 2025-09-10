ETV Bharat / state

बहुचर्चित लोकेन्द्र सिंह हत्याकांड का फरार इनामी आरोपी गिरफ्तार, 10 साल से था फरार

लोकेन्द्र सिंह हत्याकांड का फरार आरोपी 10 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा है.

लोकेन्द्र सिंह हत्याकांड का फरार इनामी आरोपी गिरफ्तार
लोकेन्द्र सिंह हत्याकांड का फरार इनामी आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 10, 2025 at 2:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी : जिले में सनसनीखेज लोकेन्द्र सिंह हत्याकांड के फरार इनामी आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया. पिछले 10 साल से पुलिस और न्यायालय की पकड़ से बाहर चल रहा 5 हजार का इनामी अपराधी जाकिर उर्फ रिंकू पुत्र हुसैन मोहम्मद निवासी महावीर कॉलोनी बूंदी को पुलिस ने कोटा से धर दबोचा. जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि फरार और वांछित अपराधियों की धर पकड़ के लिए सभी थानाधिकारियों को विशेष निर्देश दिए थे. इन्हीं निर्देशों की पालना में कोतवाली थाना प्रभारी भंवर सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने जाल बिछाकर बड़ी कामयाबी हासिल की.

2015 का बहुचर्चित हत्याकांड : कोतवाली थाना प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि हिण्डोली थाना क्षेत्र के तालाब गांव में वर्ष 2015 में चर्चित लोकेन्द्र सिंह हत्याकांड हुआ था. इस प्रकरण में हिण्डोली पुलिस ने आरोपी जाकिर उर्फ रिंकू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर अदालत में चार्जशीट पेश की थी. जमानत पर बाहर आने के बाद आरोपी ने न्यायालय में हाजिरी देना बंद कर दिया और फरार हो गया.

पढे़ं. 1 करोड़ की लूट का खुलासा : पूर्व सेल्समैन था मास्टरमाइंड, चार आरोपी गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला

वारंटी घोषित, घर भी बेचकर हुआ गायब : थाना प्रभारी ने बताया कि विशिष्ट न्यायालय, एससी, एसटी अत्याचार निवारण प्रकरण बूंदी ने आरोपी को स्थाई वारंटी घोषित कर दिया था. पुलिस की ओर से लगातार तलाश करने के बावजूद आरोपी जाकिर पकड़ से दूर रहा. उसने बूंदी स्थित अपना मकान तक बेच दिया और लंबे समय तक गुमनामी में रहा. आरोपी न तो मोबाइल का इस्तेमाल करता था और न ही सोशल मीडिया पर सक्रिय था, जिससे उसकी तलाश और मुश्किल हो गई. इसी बीच पुलिस अधीक्षक ने उस पर 5 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया.

गोपनीय सूचना से खुला राज : थाना प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि 9 सितंबर को पुलिस को आरोपी के कोटा में छिपे होने की सूचना मिली. इसके बाद तुरंत टीम गठित कर कोटा भेजा गया. पुलिस ने तकनीकी साधनों और गुप्त सूत्रों की मदद से जाकिर को ट्रेस कर धर दबोचा. आरोपी को अब अदालत में पेश किया जाएगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

LOKENDRA SINGH MURDER CASELOKENDRA SINGH MURDER CASE ACCUSEDलोकेन्द्र सिंह हत्याकांडMURDER CASE ACCUSED ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आज देश को मिलेगा नया उपराष्ट्रपति, जानें सांसद कैसे डालेंगे वोट

कपड़ों से तेल के दाग कैसे हटाएं? घरेलू उपाय क्या हैं और किन चीजों का इस्तेमाल करें?

explained: क्यों बढ़ रही हैं AC ब्लास्ट की घटनाएं, जानिए इस समस्या से कैसे बचें और क्या सावधानियां बरतें

हिमालय को लांघ तिब्बत पहुंचा मॉनसून! साइंटिस्ट ने किया बड़ा दावा, खतरा भी जताया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.