Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

डमी अभ्यर्थी बिठाकर बना सरकारी बाबू, अब चढ़ा एसओजी के हत्थे, तीन फरार आरोपी भी गिरफ्तार - ABSCONDING ACCUSED ARRESTED BY SOG

पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के संबंध में दर्ज मुकदमे में फरार आरोपी दिनेश मीणा को गिरफ्तार किया गया है.

SOG Office Jaipur
एसओजी कार्यालय जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 7, 2025 at 10:36 PM IST

4 Min Read

जयपुर: डमी अभ्यर्थी बिठाकर लिपिक (ग्रेड-2) भर्ती परीक्षा पास करने और विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बिठाने का एक आरोपी आखिरकार तीन साल बाद एसओजी के हत्थे चढ़ गया है. उसने पटवारी भर्ती परीक्षा में भी मूल अभ्यर्थियों की जगह डमी अभ्यर्थी बिठाकर उन्हें परीक्षा पास करवाई थी. उसे फरारी काटने में मदद करने वाले तीन आरोपियों को भी एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है. वह फर्जी आधार कार्ड से पहचान छिपाकर फरारी काट रहा था. एसओजी से बचने के लिए उसने अपने पिता की गाड़ी पर भी फर्जी नंबर प्लेट लगवा रखी थी. अब एसओजी के अधिकारी उससे पूछताछ में जुटे हैं.

एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि पटवारी भर्ती परीक्षा के संबंध में 2022 में दर्ज मुकदमे में फरार आरोपी दिनेश मीणा को गिरफ्तार किया गया है. जबकि उसे फरारी कटवाने के आरोप में शुभम फलोदिया, अजय कुमार मीणा और महेंद्र कुमार मीणा को भी गिरफ्तार किया गया है. दिनेश ने लिपिक (ग्रेड-2) भर्ती की लिखित परीक्षा में रोशनलाल मीणा को डमी अभ्यर्थी बनाया था. परीक्षा पास करने के बाद वह वाणिज्यिक कर विभाग में तैनात रहा. मुकदमा दर्ज होने के बाद से वह फरार चल रहा था. आरोपी दिनेश इंदावा (दौसा) का रहने वाला है. वह टोंक में कनिष्ठ लिपिक (ग्रेड-2) है.

accused caught by SOG
एसओजी की ओर से दबोचे गए आरोपी (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: धांधली कर पीटीआई बना, फिर डमी कैंडिडेट बनकर दी शिक्षक भर्ती परीक्षा, पकड़ा गया - SOG ACTION

तीन भर्तियों में 6 अभ्यर्थियों के लिए बिठाया डमी: उन्होंने बताया कि दिनेश मीणा उस गिरोह से जुड़ा था. जिसने एसआई भर्ती-2021, पटवारी भर्ती-2022 और एलडीसी भर्ती-2021 में डमी अभ्यर्थी बिठाकर छह अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करवाई थी. आरोपी ने अपने भाई मनीष, दीपक और मामा महेश मीणा के साथ मिलकर तीन भर्ती परीक्षाओं में 6 अभ्यर्थियों की जगह रोशनलाल मीणा को डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा दिलवाई थी. रोशन मीणा को एसओजी पहले गिरफ्तार कर चुकी है.

पढ़ें: डमी कैंडिडेट से रेलवे गार्ड बना राजेंद्र मीणा बर्खास्त, कई सालों तक की नौकरी - JOB THROUGH DUMMY CANDIDATE

हर परीक्षा में रोशनलाल बना डमी: उन्होंने बताया कि एसआई भर्ती परीक्षा में दीपक मीणा की जगह रोशन मीणा ने परीक्षा दी थी. वह लिखित परीक्षा में पास हो गया था. दीपक के भाई मनीष की जगह रोशन ने लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दिया. मनीष मीणा का चयन होने के बाद वह 2020 में इंटेलिजेंस में एसआई के पद पर लगा. जिसे अब बर्खास्त कर दिया गया है. वहीं, आज गिरफ्तार दिनेश और पहले गिरफ्तार हो चुके महेश मीणा की जगह रोशनलाल मीणा ने एलडीसी भर्ती की परीक्षा दी थी. चयन होने के बाद ये वाणिज्यिक कर विभाग में नौकरी कर रहे थे.

पढ़ें: डमी अभ्यर्थी बिठाकर नौकरी लगने वालों की भरमार, शिक्षा विभाग के 65 कर्मचारियों पर SOG में मुकदमा - RAJASTHAN SOG

तीन भाई और मामा ने बनाई गैंग: उन्होंने बताया कि मनीष कुमार मीणा, दीपक कुमार मीणा और दिनेश कुमार मीणा सगे भाई हैं. जबकि महेश कुमार मीणा इनका मामा है. इस गिरोह का मुख्य सरगना मनीष है. जिसने अपने साथी रोशनलाल मीणा के साथ मिलकर अपने रिश्तेदारों और जानकारों को डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करवाई. मनीष अभी फरार चल रहा है. उस पर एसओजी ने 25 हजार रुपए का इनाम रखा है.

पटवारी भर्ती में भी आरोपी है दिनेश: उन्होंने बताया कि कंचन लाल मीणा और सागर मीणा की जगह रोशनलाल ने पटवारी भर्ती की लिखित परीक्षा दी और दोनों का चयन हो गया. मामला सामने आने के बाद सागर मीणा को बर्खास्त कर दिया गया है. इस मामले में रोशन लाल मीणा, महेश कुमार मीणा, दीपक कुमार मीणा और दिनेश कुमार मीणा को गिरफ्तार किया जा चुका है. फरार आरोपी मनीष कुमार मीणा और सागर मीणा के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी है.

जयपुर: डमी अभ्यर्थी बिठाकर लिपिक (ग्रेड-2) भर्ती परीक्षा पास करने और विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बिठाने का एक आरोपी आखिरकार तीन साल बाद एसओजी के हत्थे चढ़ गया है. उसने पटवारी भर्ती परीक्षा में भी मूल अभ्यर्थियों की जगह डमी अभ्यर्थी बिठाकर उन्हें परीक्षा पास करवाई थी. उसे फरारी काटने में मदद करने वाले तीन आरोपियों को भी एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है. वह फर्जी आधार कार्ड से पहचान छिपाकर फरारी काट रहा था. एसओजी से बचने के लिए उसने अपने पिता की गाड़ी पर भी फर्जी नंबर प्लेट लगवा रखी थी. अब एसओजी के अधिकारी उससे पूछताछ में जुटे हैं.

एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि पटवारी भर्ती परीक्षा के संबंध में 2022 में दर्ज मुकदमे में फरार आरोपी दिनेश मीणा को गिरफ्तार किया गया है. जबकि उसे फरारी कटवाने के आरोप में शुभम फलोदिया, अजय कुमार मीणा और महेंद्र कुमार मीणा को भी गिरफ्तार किया गया है. दिनेश ने लिपिक (ग्रेड-2) भर्ती की लिखित परीक्षा में रोशनलाल मीणा को डमी अभ्यर्थी बनाया था. परीक्षा पास करने के बाद वह वाणिज्यिक कर विभाग में तैनात रहा. मुकदमा दर्ज होने के बाद से वह फरार चल रहा था. आरोपी दिनेश इंदावा (दौसा) का रहने वाला है. वह टोंक में कनिष्ठ लिपिक (ग्रेड-2) है.

accused caught by SOG
एसओजी की ओर से दबोचे गए आरोपी (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: धांधली कर पीटीआई बना, फिर डमी कैंडिडेट बनकर दी शिक्षक भर्ती परीक्षा, पकड़ा गया - SOG ACTION

तीन भर्तियों में 6 अभ्यर्थियों के लिए बिठाया डमी: उन्होंने बताया कि दिनेश मीणा उस गिरोह से जुड़ा था. जिसने एसआई भर्ती-2021, पटवारी भर्ती-2022 और एलडीसी भर्ती-2021 में डमी अभ्यर्थी बिठाकर छह अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करवाई थी. आरोपी ने अपने भाई मनीष, दीपक और मामा महेश मीणा के साथ मिलकर तीन भर्ती परीक्षाओं में 6 अभ्यर्थियों की जगह रोशनलाल मीणा को डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा दिलवाई थी. रोशन मीणा को एसओजी पहले गिरफ्तार कर चुकी है.

पढ़ें: डमी कैंडिडेट से रेलवे गार्ड बना राजेंद्र मीणा बर्खास्त, कई सालों तक की नौकरी - JOB THROUGH DUMMY CANDIDATE

हर परीक्षा में रोशनलाल बना डमी: उन्होंने बताया कि एसआई भर्ती परीक्षा में दीपक मीणा की जगह रोशन मीणा ने परीक्षा दी थी. वह लिखित परीक्षा में पास हो गया था. दीपक के भाई मनीष की जगह रोशन ने लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दिया. मनीष मीणा का चयन होने के बाद वह 2020 में इंटेलिजेंस में एसआई के पद पर लगा. जिसे अब बर्खास्त कर दिया गया है. वहीं, आज गिरफ्तार दिनेश और पहले गिरफ्तार हो चुके महेश मीणा की जगह रोशनलाल मीणा ने एलडीसी भर्ती की परीक्षा दी थी. चयन होने के बाद ये वाणिज्यिक कर विभाग में नौकरी कर रहे थे.

पढ़ें: डमी अभ्यर्थी बिठाकर नौकरी लगने वालों की भरमार, शिक्षा विभाग के 65 कर्मचारियों पर SOG में मुकदमा - RAJASTHAN SOG

तीन भाई और मामा ने बनाई गैंग: उन्होंने बताया कि मनीष कुमार मीणा, दीपक कुमार मीणा और दिनेश कुमार मीणा सगे भाई हैं. जबकि महेश कुमार मीणा इनका मामा है. इस गिरोह का मुख्य सरगना मनीष है. जिसने अपने साथी रोशनलाल मीणा के साथ मिलकर अपने रिश्तेदारों और जानकारों को डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करवाई. मनीष अभी फरार चल रहा है. उस पर एसओजी ने 25 हजार रुपए का इनाम रखा है.

पटवारी भर्ती में भी आरोपी है दिनेश: उन्होंने बताया कि कंचन लाल मीणा और सागर मीणा की जगह रोशनलाल ने पटवारी भर्ती की लिखित परीक्षा दी और दोनों का चयन हो गया. मामला सामने आने के बाद सागर मीणा को बर्खास्त कर दिया गया है. इस मामले में रोशन लाल मीणा, महेश कुमार मीणा, दीपक कुमार मीणा और दिनेश कुमार मीणा को गिरफ्तार किया जा चुका है. फरार आरोपी मनीष कुमार मीणा और सागर मीणा के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी है.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJASTHAN SOG DUMMY CANDIDATE3 ABSCONDING ACCUSED ARRESTEDDUMMY IN PATWARI BHARTI 2022पटवारी भर्ती परीक्षा 2022ABSCONDING ACCUSED ARRESTED BY SOG

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

सरिस्का में फिर लौटे गिद्ध, पर्यावरण संरक्षण और डाइक्लोफेनिक पर रोक का दिखा असर

त्योहारों के मौसम में रखें अपने पेट और सेहत का खास ख्याल, जानिए डाइट एक्सपर्ट की राय

'वॉर 2' के दूसरे गाने 'जनाब-ए-आली' का टीजर, ऋतिक-जूनियर NTR में होगी डांसिंग जंग, थिएटर में होगा फैसला

ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद सोने के भाव में लगी आग, जानें आज आपके शहर में कितना है रेट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.