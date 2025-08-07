जयपुर: डमी अभ्यर्थी बिठाकर लिपिक (ग्रेड-2) भर्ती परीक्षा पास करने और विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बिठाने का एक आरोपी आखिरकार तीन साल बाद एसओजी के हत्थे चढ़ गया है. उसने पटवारी भर्ती परीक्षा में भी मूल अभ्यर्थियों की जगह डमी अभ्यर्थी बिठाकर उन्हें परीक्षा पास करवाई थी. उसे फरारी काटने में मदद करने वाले तीन आरोपियों को भी एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है. वह फर्जी आधार कार्ड से पहचान छिपाकर फरारी काट रहा था. एसओजी से बचने के लिए उसने अपने पिता की गाड़ी पर भी फर्जी नंबर प्लेट लगवा रखी थी. अब एसओजी के अधिकारी उससे पूछताछ में जुटे हैं.

एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि पटवारी भर्ती परीक्षा के संबंध में 2022 में दर्ज मुकदमे में फरार आरोपी दिनेश मीणा को गिरफ्तार किया गया है. जबकि उसे फरारी कटवाने के आरोप में शुभम फलोदिया, अजय कुमार मीणा और महेंद्र कुमार मीणा को भी गिरफ्तार किया गया है. दिनेश ने लिपिक (ग्रेड-2) भर्ती की लिखित परीक्षा में रोशनलाल मीणा को डमी अभ्यर्थी बनाया था. परीक्षा पास करने के बाद वह वाणिज्यिक कर विभाग में तैनात रहा. मुकदमा दर्ज होने के बाद से वह फरार चल रहा था. आरोपी दिनेश इंदावा (दौसा) का रहने वाला है. वह टोंक में कनिष्ठ लिपिक (ग्रेड-2) है.

एसओजी की ओर से दबोचे गए आरोपी (ETV Bharat Jaipur)

तीन भर्तियों में 6 अभ्यर्थियों के लिए बिठाया डमी: उन्होंने बताया कि दिनेश मीणा उस गिरोह से जुड़ा था. जिसने एसआई भर्ती-2021, पटवारी भर्ती-2022 और एलडीसी भर्ती-2021 में डमी अभ्यर्थी बिठाकर छह अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करवाई थी. आरोपी ने अपने भाई मनीष, दीपक और मामा महेश मीणा के साथ मिलकर तीन भर्ती परीक्षाओं में 6 अभ्यर्थियों की जगह रोशनलाल मीणा को डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा दिलवाई थी. रोशन मीणा को एसओजी पहले गिरफ्तार कर चुकी है.

हर परीक्षा में रोशनलाल बना डमी: उन्होंने बताया कि एसआई भर्ती परीक्षा में दीपक मीणा की जगह रोशन मीणा ने परीक्षा दी थी. वह लिखित परीक्षा में पास हो गया था. दीपक के भाई मनीष की जगह रोशन ने लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दिया. मनीष मीणा का चयन होने के बाद वह 2020 में इंटेलिजेंस में एसआई के पद पर लगा. जिसे अब बर्खास्त कर दिया गया है. वहीं, आज गिरफ्तार दिनेश और पहले गिरफ्तार हो चुके महेश मीणा की जगह रोशनलाल मीणा ने एलडीसी भर्ती की परीक्षा दी थी. चयन होने के बाद ये वाणिज्यिक कर विभाग में नौकरी कर रहे थे.

तीन भाई और मामा ने बनाई गैंग: उन्होंने बताया कि मनीष कुमार मीणा, दीपक कुमार मीणा और दिनेश कुमार मीणा सगे भाई हैं. जबकि महेश कुमार मीणा इनका मामा है. इस गिरोह का मुख्य सरगना मनीष है. जिसने अपने साथी रोशनलाल मीणा के साथ मिलकर अपने रिश्तेदारों और जानकारों को डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करवाई. मनीष अभी फरार चल रहा है. उस पर एसओजी ने 25 हजार रुपए का इनाम रखा है.

पटवारी भर्ती में भी आरोपी है दिनेश: उन्होंने बताया कि कंचन लाल मीणा और सागर मीणा की जगह रोशनलाल ने पटवारी भर्ती की लिखित परीक्षा दी और दोनों का चयन हो गया. मामला सामने आने के बाद सागर मीणा को बर्खास्त कर दिया गया है. इस मामले में रोशन लाल मीणा, महेश कुमार मीणा, दीपक कुमार मीणा और दिनेश कुमार मीणा को गिरफ्तार किया जा चुका है. फरार आरोपी मनीष कुमार मीणा और सागर मीणा के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी है.