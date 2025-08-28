ETV Bharat / state

DRDO में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 92 लाख की ठगी, एक साल से फरार आरोपी गिरफ्तार - FRAUD IN NAME OF JOB

DRDO में नौकरी दिलवाने के नाम पर 92 लाख की ठगी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार
नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 28, 2025 at 12:18 PM IST

जयपुर : राजधानी जयपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे नवयुवकों को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 92 लाख रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है. वह एक साल से फरार चल रहा था. इस मामले में आरोपी के दो साथी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं.

डीआरडीओ डायरेक्टर को बताता अपना रिश्तेदार : जयपुर (उत्तर) डीसीपी करण शर्मा ने बताया कि डीआरडीओ में नौकरी का झांसा देकर 92 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में थानाधिकारी माधोसिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने दौसा निवासी बाबूलाल शर्मा को गिरफ्तार किया है. वह जयपुर में किशनपोल बाजार में किराए पर रहता था. आरोपी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवकों को भरोसे में लेता और उन्हें डीआरडीओ में नौकरी लगवाने का झांसा देता. वो डीआरडीओ के डायरेक्टर का रिश्तेदार बनकर युवकों को अपना शिकार बनाता था. आरोपी ने युवकों से 92 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था. इस मामले में दो आरोपियों को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि बाबूलाल एक साल से फरार चल रहा था.

पुलिस से बचने के लिए सिम बदली : संजय सर्किल थाना अधिकारी माधव सिंह ने बताया प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि आरोपी बाबूलाल अपने दो साथियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस से बचने के लिए फरार हो गया था. इस दौरान उसने अपना मोबाइल नंबर भी बदल लिया. जब उसे लगा कि मामला ठंडा पड़ गया तो वह जयपुर में किशनपोल बाजार में सौंखियों के रास्ते में किराए के मकान में रहने लगा. मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर किया है.

नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगीFRAUD IN PRETEXT OF JOB IN DRDOABSCONDING FRAUD ARRESTEDFRAUD IN NAME OF JOB

