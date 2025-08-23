रायपुर : रायपुर में हिस्ट्रीशीटर सूदखोर वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर की दो संपत्तियां कुर्क कर ली गईं हैं. तोमर बंधुओं के भाटागांव स्थित 1500-1500 स्क्वॉयर फीट के दो आलीशान बंगलों को शनिवार को कोर्ट के आदेश पर कुर्क किया गया. संपत्ति कुर्क करने की इस कार्रवाई में रायपुर के एसडीएम नंदकुमार चौबे पुरानी बस्ती टीआई योगेश कश्यप मौजूद थे. हिस्ट्रीशीटर रोहित और वीरेंद्र तोमर की दो और संपत्ति भनपुरी में हैं जिनको चिन्हित करने के बाद उस प्रॉपर्टी को भी कुर्क किया जाएगा. कुर्क की कार्यवाही होने के बाद इन बंगलों में ना ही किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ हो सकती है और ना ही इसे किसी को बेचा जा सकता है.





कोर्ट में नहीं हुए पेश तो कुर्क हुई संपत्ति :पुरानी बस्ती थाना प्रभारी योगेश कश्यप ने बताया कि "पुरानी बस्ती थाना अंतर्गत भाटागांव के रहने वाले हिस्ट्रीशीटर रोहित और वीरेंद्र तोमर के खिलाफ राजधानी के तेलीबांधा और पुरानी बस्ती थाने में छह अलग-अलग मामले दर्ज हैं. 18 अगस्त तक रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर को कोर्ट में उपस्थित होना था, लेकिन दोनों भाई अब तक कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए. जिसके बाद कोर्ट ने तोमर बंधुओं की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे.

हिस्ट्रीशीटर फरार तोमर बंधुओं की संपत्ति कुर्क (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शनिवार को प्रशासन की ओर से रायपुर के एसडीएम नंदकुमार चौबे की मौजूदगी में रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर के दो आलीशान बंगला को कुर्क किया गया- योगेश कश्यप, थाना प्रभारी

27 जुलाई को दफ्तर हुआ था जमींदोज : इससे पहले रायपुर नगर निगम और रायपुर जिला प्रशासन की टीम ने तोमर बंधुओं के दफ्तर पर बुलडोजर चलाया था. ये कार्रवाई तोमर बंधुओं के भाठागांव स्थित ऑफिस पर हुई. टीम ने ऑफिस के अंदर से टीवी, एसी, सोफा और किचन के सामान जब्त किए थे. जिला प्रशासन की टीम ने कई अहम दस्तावेजों को भी जब्त किया है. जिसकी जांच रायपुर पुलिस कर रही है.रायपुर नगर निगम की तरफ से इस कार्रवाई को लेकर बयान जारी किया गया था कि निर्माण की कोई स्वीकृत नक्शा अनुमति नहीं थी और यह पूरी तरह अवैध था.

दोनों भाई फरार, सूदखोरी का चला रहे थे अवैध कारोबार : इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है. दोनों भाई करीब 2 माह से फरार हैं. पुलिस दोनों को पकड़ नहीं पाई है. पिछले दिनों नगर निगम की टीम ने उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया था. इसके अलावा आरोपियों के बैंक खाते भी सीज कर दिए गए हैं. दोनों हिस्ट्रीशीटरों का सूदखोरी का बड़ा कारोबार है. शुुरुआत में सामान्य ब्याज में पैसा देते थे. इसके बाद अधिक ब्याज की वसूली करते हैं. ब्याज नहीं देने पर संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे. कई लोगों की जमीन, कार इसी तरह हड़प ली गई.

वसूुली और सूदखोरी से जुड़े हैं तार: तोमर बंधुओं के खिलाफ रायपुर की पुरानी बस्ती और तेलीबांधा थाने में कुल 7 मामले दर्ज हैं. जिसमें मारपीट धमकी, सूदखोरी, जबरन वसूली जैसे तमाम गंभीर आरोप शामिल हैं. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. इसके साथ ही 5-5 हजार के इनाम की भी घोषणा की है. तोमर बंधु लंबे समय से फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है. जल्द ही तोमर बंधुओ को गिरफ्तार करने का दावा पुलिस कर रही है.



