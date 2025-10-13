दिल्ली के अभिषेक बने वर्ल्ड आर्चरी के सिल्वर स्टार, कहा- स्पोर्ट्स सिर्फ मैदान की बात नहीं, ये सोच और जीवनशैली है
आज भारत में खेलों को लेकर सरकार और परिवार दोनों का दृष्टिकोण बदल रहा है: अभिषेक वर्मा
Published : October 13, 2025 at 8:17 PM IST
नई दिल्ली: वर्ल्ड लेवल आर्चरी प्रतियोगिता में दिल्ली के मॉडल टाउन निवासी अभिषेक वर्मा ने दिल्ली को सिल्वर मेडल दिलाकर इतिहास रच दिया है. ईटीवी भारत से खास बातचीत में अभिषेक ने कहा कि मेरे लिए आर्चरी सिर्फ खेल नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का डिसिप्लिन है. पहले नेशनल, फिर इंटरनेशनल और अब एशियाई स्तर तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन मैंने हमेशा ध्यान और संयम को अपनी ताकत बनाया.
हंसराज कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने वाले अभिषेक आज इनकम टैक्स विभाग में कार्यरत हैं. पढ़ाई और खेल दोनों को साथ लेकर चलने वाले अभिषेक कहते हैं कि स्पोर्ट्स सिर्फ मैदान की बात नहीं है, ये सोच और जीवनशैली है. हर माता-पिता को अपने बच्चों को किसी न किसी खेल से जरूर जोड़ना चाहिए. इससे उनमें अनुशासन और आत्मविश्वास दोनों आता है. आज भारत में खेलों को लेकर सरकार और परिवार दोनों का दृष्टिकोण बदल रहा है. पहले खेल को समय की बर्बादी समझा जाता था, लेकिन आज यही खेल युवाओं का करियर और पहचान बना रहा है. मुझे गर्व है कि मैं उसी बदलाव का हिस्सा हूं.
अभिषेक का कहना है कि उन्होंने हमेशा अपने आदर्शों से प्रेरणा ली आप क्रिकेट में सचिन बनिए, बैडमिंटन में साइना बनिए, या आर्चरी में अभिषेक बनिए, लेकिन डिसिप्लिन को जरूर अपनाइए. सफलता ध्यान, मेहनत और निरंतरता का फल है.
पदक सिर्फ मेरा नहीं, दिल्ली का मेडल है
हाल ही में दिल्ली में आयोजित आर्चरी प्रीमियर लीग में अभिषेक ने दिल्ली टीम की तरफ से शानदार प्रदर्शन के साथ सिल्वर मेडल जीता. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन्हें पदक प्रदान किया. अभिषेक ने कहा कि यह सिर्फ मेरा नहीं, दिल्ली का मेडल है. मैं इसे अपने कोच, परिवार और उन तमाम समर्थकों को समर्पित करता हूं जिन्होंने हमेशा मुझ पर भरोसा किया. भविष्य की योजनाओं पर अभिषेक ने कहा, यह खेल जीत-हार से ऊपर है इस बार हमने सीखा है, अगली बार जीतेंगे. मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि अपना लक्ष्य तय करें, उस पर ध्यान केंद्रित करें. आर्चरी ध्यान का खेल है, अगर मन भटका, तो तीर भी भटक जाएगा. गौरतलब है कि अभिषेक को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है.
