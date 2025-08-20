ETV Bharat / state

अभिमन्यु शर्मा चुने गए सचिवालय सेवा अधिकारी संघ के अध्यक्ष, 58 वोटों से जीता चुनाव - SECRETARIAT UNION ELECTION

राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव अभिमन्यु शर्मा ने 58 वोटों से जीत लिया है.

चुनाव में मतदान का दृश्य (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 20, 2025 at 7:09 PM IST

जयपुर: राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ के अध्यक्ष पद के चुनाव में अभिमन्यु शर्मा ने जीत दर्ज की है. शर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी शिव शंकर अग्रवाल को 58 वोटों से चुनाव हराया. अध्यक्ष पद के चुनाव में 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, जिनमें अभिमन्यु शर्मा, दलजीत सिंह, जोगिंदर सिंह, कपिल वर्मा, केके स्वामी और शिव शंकर अग्रवाल थे. अध्यक्ष पद के लिए सुबह 11 से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान हुआ. सचिवालय के स्वागत कक्ष के पास मतदान केंद्र बनाया गया था और मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. कुल 607 वोटों में से 583 वोट डाले गए जबकि तीन वोट निरस्त कर दिए गए हैं.

सचिवालय के मुद्दों पर संघर्ष करेंगे: अध्यक्ष पद के चुनाव जीते अभिमन्यु शर्मा ने अपनी जीत पर अधिकारियों का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है. मुझे चुनाव जिताया है. उनके जो मुद्दे हैं, उनको प्रमुखता से रखूंगा. उन्होंने कहा कि 5800 ग्रेड पे और सहायक लोक सूचना अधिकारी सहित कई अन्य मुद्दे हैं जिन पर हम सचिवालय के कर्मचारी संघ, सहायक कर्मचारी संघ जैसे संगठनों को साथ लेकर संघर्ष करेंगे.

नए अध्यक्ष ने बताई प्रा​थमिकताएं (ETV Bharat Jaipur)

मंगलवार को हुए थे नामांकन: चुनाव अधिकारी राजकुमार सिंह ने बताया कि राजस्थान सचिवालय अधिकारी संघ के अध्यक्ष पद के लिए मंगलवार को नामांकन हुआ था. दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए गए थे. शाम को नामांकन पत्रों की जांच की गई थी और उसके बाद शाम 5 बजे प्रत्याशियों की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी गई थी. इसके बाद आज अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ था. गौरतलब है कि सचिवालय अधिकारी सेवा संघ के अध्यक्ष पद के चुनाव में केवल अध्यक्ष पद के चुनाव होता हैं. अध्यक्ष बनने के बाद अध्यक्ष, महामंत्री और अन्य पदाधिकारियों का मनोनयन करता है.

