"सीएलयू सीडी कांड पर नई SIT जांच करे", अभय सिंह चौटाला की डिमांड, सद्भावना यात्रा पर भी सवाल
इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने सीएलयू सीडी कांड पर नई एसआईटी बनाकर जांच करवाने की मांग की है.
Published : October 4, 2025 at 9:02 PM IST
चंडीगढ़ : इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने शनिवार को चंडीगढ़ में पार्टी मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए 2013 के चर्चित सीएलयू सीडी कांड की दोबारा जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल रही है. चौटाला ने चेतावनी दी कि अगर सरकार तुरंत नई एसआईटी गठित नहीं करती है, तो ये साबित हो जाएगा कि बीजेपी कांग्रेस विधायकों को बचाने में लगी है.
"सीडी कांड को दबाकर रखा गया" : उन्होंने कहा कि "11 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन सीडी कांड को दबाकर रखा गया है. इस कांड का एक आरोपी विनोद भयाना आज बीजेपी का विधायक है, जबकि तत्कालीन हुड्डा सरकार में मंत्री रहे राव नरेंद्र सिंह अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं. इससे साफ है कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार कोई मायने नहीं रखता. 2013 में चेंज इन लैंड यूज (सीएलयू) को लेकर इनेलो ने बड़ा खुलासा किया था. छह विधायकों द्वारा रिश्वत मांगने की सीडी हमने सार्वजनिक की थी. लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. अगर बीजेपी और कांग्रेस वाले आपस में मिले हुए न होते तो अब तक सीएलयू कांड में संलिप्त सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी होती."
बीजेपी सरकार को अल्टीमेटम : अभय चौटाला ने कहा कि "हमने किसानों के खेतों में जलभराव के कारण खड़े पानी से खराब हुई फसल का मुआवजा और पानी की निकासी के लिए बीजेपी सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है. खेतों में जलभराव और फसल नुकसान की भरपाई को लेकर अगर बीजेपी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो पार्टी सीधे सरकार से लड़ाई लड़ेगी. अगर किसानों को राहत नहीं मिली, तो राज्य सरकार जिम्मेदार होगी. 7 अक्टूबर को रोहतक में पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें भविष्य की रणनीति और संगठन को मजबूत करने पर मंथन किया जाएगा. जलभराव के कारण फसल खराब का मुआवजा और पानी की निकासी, कानून व्यवस्था जैसे जनहित के अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे."
सद्भावना यात्रा पर सवाल : कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा पर अभय चौटाला ने कहा कि "अगर कांग्रेस को सद्भावना यात्रा निकालनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि पार्टी में आंतरिक कलह बहुत गहरी है. ये यात्रा एक और गुट को जन्म देगी. जो पार्टी खुद अनुशासन नहीं रखती, वह जनता में भरोसा कैसे जीतेगी?."
