हुड्डा पिता-पुत्र पर फिर बरसे इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला, कहा- 'कांग्रेस के साथ धोखा कर तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनवा दी'

फरीदाबादः इनेलो की ओर से 25 सितंबर को रोहतक में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल की जयंती मनाई जाएगी. जयंती समारोह के अवसर पर होने वाली रैली में आमंत्रित करने के लिए शनिवार को पृथला विधानसभा के सीकरी फार्म हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला और प्रदेशाध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा ने सभा को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं को चौधरी देवीलाल की जयंती समारोह में पहुंचने का निमंत्रण दिया. फरीदाबाद पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने पगड़ी और माला पहनाकर चौधरी अभय सिंह चौटाला का स्वागत किया.

"प्रदेश की जनता बाप-बेटे को कभी माफ नहीं करेगी": अभय सिंह चौटाला ने मौके पर कांग्रेस और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "हुड्डा बाप-बेटे ने कांग्रेस के साथ धोखा कर भाजपा से सेटिंग कर प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनवा दी है. बाप-बेटे ने कांग्रेस का चोला पहनकर प्रदेश के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, जिन्हें प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी." उन्होंने कहा कि "भाजपा ने प्रदेश को पिछले 11 वर्षों में लूटकर खोखला कर दिया है. ये पूंजीपतियों की पार्टी है जो गिने चुने पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाती है. भाजपा और उनके नेताओं को आम जन की कोई परवाह नहीं है. प्रदेश में लॉ इन ऑर्डर नाम की कोई चीज ही नहीं है."

फरीदाबाद में अभय चौटाला की सभा में मौजूद पार्टी कार्यकर्ता (Etv Bharat)

"बाढ़ पीड़ितों की मदद हम राजनीति से ऊपर उठकर कर रहे हैं": अभय सिंह चौटाला ने कहा कि "अगर प्रधानमंत्री को किसी ने गाली दी है तो प्रधानमंत्री को इस तरह से नाटक नहीं करना चाहिए." उन्होंने कहा कि "हो सकता है उन्होंने पंजाब के बाढ़ प्रभावित 350 गांव गोद लिए हैं, जिससे वह राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं. पंजाब हमारा बड़ा भाई है, यह काम हम राजनीति से ऊपर उठकर कर रहे हैं. सिरसा जिले के हर एक गांव में पंजाब के बाढ़ प्रभावित गांवों को गोद ले रखा है".

जेजेपी पर भी बोला हमलाः अभय सिंह चौटाला ने कहा कि "जेजेपी ने अपने पोस्ट से चौधरी देवीलाल का फोटो हटा दिया है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का फोटो लगाकर लोगों के बीच जा रहे हैं. आने वाले समय में जेजेपी अपने चाचा का फोटो लगाकर लोगों के बीच जाएगी."