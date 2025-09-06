ETV Bharat / state

हुड्डा पिता-पुत्र पर फिर बरसे इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला, कहा- 'कांग्रेस के साथ धोखा कर तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनवा दी'

चौधरी देवीलाल की जयंती में शामिल होने के लिए आमंत्रण देने फरीदाबाद पहुंचे इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला.

ABHAY CHAUTALA ON OPPOSITION
इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 6, 2025 at 5:01 PM IST

Updated : September 6, 2025 at 5:30 PM IST

फरीदाबादः इनेलो की ओर से 25 सितंबर को रोहतक में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल की जयंती मनाई जाएगी. जयंती समारोह के अवसर पर होने वाली रैली में आमंत्रित करने के लिए शनिवार को पृथला विधानसभा के सीकरी फार्म हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला और प्रदेशाध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा ने सभा को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं को चौधरी देवीलाल की जयंती समारोह में पहुंचने का निमंत्रण दिया. फरीदाबाद पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने पगड़ी और माला पहनाकर चौधरी अभय सिंह चौटाला का स्वागत किया.

हुड्डा पिता-पुत्र पर फिर बरसे इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला (Etv Bharat)

"प्रदेश की जनता बाप-बेटे को कभी माफ नहीं करेगी": अभय सिंह चौटाला ने मौके पर कांग्रेस और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "हुड्डा बाप-बेटे ने कांग्रेस के साथ धोखा कर भाजपा से सेटिंग कर प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनवा दी है. बाप-बेटे ने कांग्रेस का चोला पहनकर प्रदेश के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, जिन्हें प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी." उन्होंने कहा कि "भाजपा ने प्रदेश को पिछले 11 वर्षों में लूटकर खोखला कर दिया है. ये पूंजीपतियों की पार्टी है जो गिने चुने पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाती है. भाजपा और उनके नेताओं को आम जन की कोई परवाह नहीं है. प्रदेश में लॉ इन ऑर्डर नाम की कोई चीज ही नहीं है."

ABHAY CHAUTALA ON OPPOSITION
फरीदाबाद में अभय चौटाला की सभा में मौजूद पार्टी कार्यकर्ता (Etv Bharat)

"बाढ़ पीड़ितों की मदद हम राजनीति से ऊपर उठकर कर रहे हैं": अभय सिंह चौटाला ने कहा कि "अगर प्रधानमंत्री को किसी ने गाली दी है तो प्रधानमंत्री को इस तरह से नाटक नहीं करना चाहिए." उन्होंने कहा कि "हो सकता है उन्होंने पंजाब के बाढ़ प्रभावित 350 गांव गोद लिए हैं, जिससे वह राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं. पंजाब हमारा बड़ा भाई है, यह काम हम राजनीति से ऊपर उठकर कर रहे हैं. सिरसा जिले के हर एक गांव में पंजाब के बाढ़ प्रभावित गांवों को गोद ले रखा है".

जेजेपी पर भी बोला हमलाः अभय सिंह चौटाला ने कहा कि "जेजेपी ने अपने पोस्ट से चौधरी देवीलाल का फोटो हटा दिया है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का फोटो लगाकर लोगों के बीच जा रहे हैं. आने वाले समय में जेजेपी अपने चाचा का फोटो लगाकर लोगों के बीच जाएगी."

देवी लाल जयंती की तैयारीDEVI LAL BIRTH ANNIVERSARYABHAY CHAUTALA FARIDABAD VISITINLD ABHAY CHAUTALAABHAY CHAUTALA ON OPPOSITION

