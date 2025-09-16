ETV Bharat / state

INLD सेवक मोबाइल ऐप से लोगों की समस्या दूर करेगी इनेलो, क्राइम पर अभय बोले- "मैं जब सीएम बन जाऊंगा...."

Abhay Chautala On Law And Order: अभय चौटाला ने INLD सेवक मोबाइल ऐप लॉन्च किया और क्राइम को लेकर सरकार पर निशाना साधा.

Abhay Chautala Press Conference
INLD सेवक मोबाइल ऐप से लोगों की समस्या दूर करेगी इनेलो (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 16, 2025 at 2:34 PM IST

Updated : September 16, 2025 at 4:49 PM IST

चंडीगढ़: मंगलवार को इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) के नेता अभय सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता के सामने अपनी पार्टी की नई योजना रखी. इस दौरान उन्होंने 'INLD सेवक' नाम की मोबाइल ऐप को लॉन्च किया. अभय चौटाला ने कहा कि इस ऐप के जरिए आम जनता अपनी समस्याएं सीधे उन तक पहुंचा सकती है और वो खुद उन शिकायतों को संबंधित विभाग या मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे. उनका कहना है कि यह ऐप जनसंपर्क का एक सशक्त जरिया बनेगा और सरकारी सिस्टम की खामियों को उजागर करेगा.

25 सितंबर को रोहतक में सम्मान दिवस: अभय चौटाला ने जानकारी दी कि 25 सितंबर 2025 को रोहतक में चौधरी देवीलाल का सम्मान दिवस बड़े स्तर पर मनाया जाएगा. इस कार्यक्रम को लेकर उन्होंने दावा किया कि यह बदलाव की शुरुआत होगी. उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से बेरोजगारी और अपराध बढ़े हैं. युवाओं में असंतोष है और वे अब बदलाव चाहते हैं. अभय ने स्पष्ट कहा कि वे जमीन से जुड़े रहकर काम करेंगे और 'INLD सेवक' ऐप उसी दिशा में एक बड़ा कदम है.

मोबाइल ऐप से लोगों की समस्या दूर करेगी इनेलो (Etv Bharat)

ऐप से मिलेगी पारदर्शिता, जनता सीधे जुड़ सकेगी: INLD सेवक ऐप को लेकर अभय चौटाला ने विस्तार से बताया कि "यह ऐप जनता की आवाज को सीधे नेता तक पहुंचाएगा. अगर किसी शिकायत की सरकारी पोर्टल्स पर अनदेखी की जा रही है, तो उसे INLD सेवक ऐप पर डाला जा सकता है." ये शिकायतें सीधे अभय चौटाला के पास जाएंगी और वो व्यक्तिगत रूप से उनकी मॉनिटरिंग करेंगे. उन्होंने कहा कि "हर 15 दिन में पार्टी मीडिया के माध्यम से ऐप पर आई शिकायतों और उनके समाधान की रिपोर्ट साझा करेगी." उन्होंने सीएम विंडो को महज एक छलावा करार दिया.

कांग्रेस और बीजेपी पर गंभीर आरोप: अभय चौटाला ने मौजूदा सरकार और विपक्ष दोनों पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि "2019 में जनता ने विपक्ष को वोट दिया था, लेकिन दस विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और सरकार को समर्थन दिया." उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि "उन्होंने जेल जाने के डर से अपने करीबी विधायकों को टिकट दिलवाई, जिसमें से 16 हार गए." चौटाला ने दावा किया कि कांग्रेस ने अंदरखाने बीजेपी की मदद की, जिससे लोग अब खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं.

अभय बोले- "जब सीएम बनूंगा..." : राज्य में बढ़ते अपराधों को लेकर अभय चौटाला ने सरकार को घेरा और कहा कि "कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं बची है." उन्होंने विधानसभा की घटनाओं को इसका प्रमाण बताया. धमकी मिलने के एक मामले में उन्होंने कहा कि "पुलिस को शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब कानूनी विकल्प पर विचार कर रहे हैं." उन्होंने दोहराया कि अगर उन्हें मौका मिला और वे मुख्यमंत्री बने, तो प्रदेश से अपराध को पूरी तरह खत्म कर देंगे. इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि 25 सितंबर की रैली में ढाई लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है.

Last Updated : September 16, 2025 at 4:49 PM IST

