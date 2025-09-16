ETV Bharat / state

INLD सेवक मोबाइल ऐप से लोगों की समस्या दूर करेगी इनेलो, क्राइम पर अभय बोले- "मैं जब सीएम बन जाऊंगा...."

चंडीगढ़: मंगलवार को इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) के नेता अभय सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता के सामने अपनी पार्टी की नई योजना रखी. इस दौरान उन्होंने 'INLD सेवक' नाम की मोबाइल ऐप को लॉन्च किया. अभय चौटाला ने कहा कि इस ऐप के जरिए आम जनता अपनी समस्याएं सीधे उन तक पहुंचा सकती है और वो खुद उन शिकायतों को संबंधित विभाग या मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे. उनका कहना है कि यह ऐप जनसंपर्क का एक सशक्त जरिया बनेगा और सरकारी सिस्टम की खामियों को उजागर करेगा.

25 सितंबर को रोहतक में सम्मान दिवस: अभय चौटाला ने जानकारी दी कि 25 सितंबर 2025 को रोहतक में चौधरी देवीलाल का सम्मान दिवस बड़े स्तर पर मनाया जाएगा. इस कार्यक्रम को लेकर उन्होंने दावा किया कि यह बदलाव की शुरुआत होगी. उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से बेरोजगारी और अपराध बढ़े हैं. युवाओं में असंतोष है और वे अब बदलाव चाहते हैं. अभय ने स्पष्ट कहा कि वे जमीन से जुड़े रहकर काम करेंगे और 'INLD सेवक' ऐप उसी दिशा में एक बड़ा कदम है.

मोबाइल ऐप से लोगों की समस्या दूर करेगी इनेलो (Etv Bharat)

ऐप से मिलेगी पारदर्शिता, जनता सीधे जुड़ सकेगी: INLD सेवक ऐप को लेकर अभय चौटाला ने विस्तार से बताया कि "यह ऐप जनता की आवाज को सीधे नेता तक पहुंचाएगा. अगर किसी शिकायत की सरकारी पोर्टल्स पर अनदेखी की जा रही है, तो उसे INLD सेवक ऐप पर डाला जा सकता है." ये शिकायतें सीधे अभय चौटाला के पास जाएंगी और वो व्यक्तिगत रूप से उनकी मॉनिटरिंग करेंगे. उन्होंने कहा कि "हर 15 दिन में पार्टी मीडिया के माध्यम से ऐप पर आई शिकायतों और उनके समाधान की रिपोर्ट साझा करेगी." उन्होंने सीएम विंडो को महज एक छलावा करार दिया.