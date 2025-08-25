करनाल: नीलोखेड़ी में इंडियन नेशनल लोकदल (आईएनएलडी) नेता अभय सिंह चौटाला पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और हरियाणा की मौजूदा राजनीति पर तीखे सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अगर वोट चोरी का जिम्मेदार कोई है तो वह कांग्रेस है. वहीं उन्होंने भिवानी की मनीषा मौत मामले में सीबीआई जांच को महज लीपापोती करार दिया. इस मौके पर उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा भी मौजूद रहे.

देवीलाल सम्मान समारोह में एनडीए और कांग्रेस नहीं होगी शामिल

अभय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए सबसे पहले 25 सितंबर को रोहतक में आयोजित होने वाले जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के सम्मान समारोह के लिए सभी को आमंत्रित किया. उन्होंने साफ कहा कि इस कार्यक्रम में एनडीए का कोई भी नेता शामिल नहीं होगा और न ही कांग्रेस से जुड़े नेता इसमें भाग लेंगे. उन्होंने कहा कि यह समारोह केवल उन कार्यकर्ताओं और लोगों के लिए है जो देवीलाल जी की नीतियों और विचारधारा से जुड़े हैं.

करनाल में अभय चौटाला (Etv Bharat)

असली वोट चोर कांग्रेस ही है - चौटाला

प्रदेश की मौजूदा राजनीति पर चर्चा करते हुए अभय चौटाला ने विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार-बार भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाती है, जबकि सच्चाई यह है कि जनता भली-भांति जानती है कि असली वोट चोर कांग्रेस है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को सत्ता में लाने में कांग्रेस की ही भूमिका रही है. जनता अब सब समझ चुकी है और आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन का काम जनता ही करेगी.

मनीषा केस की सीबीआई जांच पर उठाए सवाल

भिवानी में हुई मनीषा मौत मामले की सीबीआई जांच पर भी उन्होंने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि इस मामले में केवल औपचारिकता निभाई जाएगी और कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आएगी. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि नफे सिंह राठी का मामला भी सीबीआई को सौंपा गया था, लेकिन आज तक उसमें कोई नतीजा नहीं निकला. ऐसे में जनता को भरोसा नहीं है कि मनीषा केस में न्याय मिलेगा.

नीलोखेड़ी में पहुंचे आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला (Etv Bharat)

हुड्डा ने हराया विजेंद्र सिंह को

वहीं, विजेंद्र सिंह की हार को लेकर पूछे गए सवाल पर चौटाला ने कहा कि उन्हें हराने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे ने मिलकर किया. उन्होंने आरोप लगाया कि हुड्डा ने वहां के नेताओं को चुनाव में खड़े होने के लिए तैयार किया और कहा कि अगर चुनाव हार भी जाओगे तो सरकार बनने के बाद तुम्हें विधायक से भी बड़ा पद दिया जाएगा. इसी कारण विजेंद्र सिंह के वोट कट गए और उनकी हार हुई.

अभय सिंह चौटाला ने मनीषा केस की सीबीआई जांच पर उठाए सवाल (Etv Bharat)

हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ी

प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर भी अभय चौटाला ने सरकार को कठघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में हरियाणा में बेरोजगारी लगातार बढ़ी है. हालात ऐसे हैं कि एक ही परीक्षा के लिए 13 लाख युवा आवेदन करते हैं. इससे साफ होता है कि राज्य में रोजगार के अवसर नहीं बढ़े, बल्कि बेरोजगारी चरम पर है.

इसे भी पढ़ें - भिवानी मनीषा मौत मामला: पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचीं जेजेपी नेत्री नैना चौटाला, हरियाणा सरकार और पुलिस को बताया फेल

इसे भी पढ़ें - 25 की हुई हिसार की धन्नो भैंस, सात बार की रह चुकी राष्ट्रीय चैंपियन, ग्रामीणों ने मनाया "जीवन-यज्ञ", दुष्यंत चौटाला भी हुए शरीक