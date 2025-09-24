अस्पताल में भर्ती ओमप्रकाश राजभर से मिले अब्बास अंसारी, डॉक्टरों ने कहा- हालत अब स्थिर
सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर से बुधवार को मऊ विधायक अब्बास अंसारी ने मेदांता अस्पताल में मुलाकात की और उनका हाल जाना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 24, 2025 at 11:29 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर इन दिनों लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं. बीते दिनों उन्हें माइनर ब्रेन स्ट्रोक की शिकायत के बाद पहले लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहां उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने पहुंचकर उनका हाल जाना था. इसके बाद डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें मेदांता शिफ्ट किया गया.
सुभासपा विधायक ने राजभर का हाल जाना: ओमप्रकाश राजभर का हाल जानने के लिए लगातार नेताओं का अस्पताल में आना-जाना लगा हुआ है. दोपहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने अस्पताल जाकर उनकी हेल्थ का अपडेट लिया. देर शाम मऊ के सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी भी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने राजभर से मुलाकात की.
राजभर ने अंसारी परिवार का साथ दिया: इस दौरान ओमप्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर भी मौजूद रहे. अब्बास अंसारी ने राजभर के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और परिवार से मुलाकात कर उनका हाल जाना. ओमप्रकाश राजभर का अंसारी परिवार से पुराना रिश्ता रहा है. उन्होंने कई मौकों पर सार्वजनिक मंच से मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी के पक्ष में बयान दिए हैं.
डॉक्टरों की टीम कर रही निगरानी: अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के बाद भी राजभर ने उनका स्टैंड लेते हुए कहा था कि वह कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे. मेदांता में राजभर के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है. फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. पार्टी कार्यकर्ताओं समेत सभी शुभचिंतक उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं.
