ETV Bharat / state

अस्पताल में भर्ती ओमप्रकाश राजभर से मिले अब्बास अंसारी, डॉक्टरों ने कहा- हालत अब स्थिर

अस्पताल में ओमप्रकाश राजभर से मुलाकात करते अब्बास अंसारी ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 24, 2025 at 11:29 PM IST 2 Min Read