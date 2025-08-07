रायपुर: आरंग से विधायक और सतनामी समाज के गुरु खुशवंत साहेब को राष्ट्रीय स्तर पर "संस्कृत भूषण सम्मान" से नवाजा गया है. छत्तीसगढ़ के लिए एक प्रकार से यह गर्व का मौका है. यह सम्मान उन्हें नई दिल्ली में रामायण रिसर्च काउंसिल द्वारा आयोजित समारोह में प्रदान किया गया.

क्यों दिया जाता है ये सम्मान: यह सम्मान भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा और रामायण परंपरा के प्रचार-प्रसार के लिए दिया जाता है. दरअसल, विधायक बनने के बाद गुरु खुशवंत साहेब ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में संस्कृत भाषा में शपथ ली थी. समर्पित योगदान को मान्यता देने के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया है.

संस्कृत में शपथ लेने वाले MLA गुरु खुशवंत साहेब को संस्कृत भूषण सम्मान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यह पुरस्कार केवल एक सम्मान नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी का प्रतीक है.- गुरु खुशवंत साहेब, विधायक, आरंग

संस्कृति के साथ अपनी शिक्षा भी बढ़ा रहे आगे: खुशवंत साहेब न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, बल्कि मेकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रहे हैं. संस्कृत में शपथ लेना उनकी भाषा और संस्कृति के प्रति आस्था और प्रतिबद्धता दिखाता है.

जानिए कौन हैं गुरु खुशवंत साहेब (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संस्कृत भाषा, भारतीय परंपरा और सतनामी दर्शन को लेकर उनके प्रयास आज राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित हुए हैं. खुशवंत साहेब ने यह सम्मान उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को समर्पित किया जो संस्कृत और रामायण परंपरा को संजोने और संवारने में लगे हैं. इस सम्मान पर आरंग विधानसभा सहित पूरे प्रदेश में खुशी है.