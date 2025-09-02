ETV Bharat / state

दिल्ली को अपराध मुक्त बनाने के लिए AAP का प्रयास, पुलिस को दिया सहयोग का प्रस्ताव - MAINTAINING LAW AND ORDER IN DELHI

AAP विधायकों का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचा. जहां उन्होने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की.

AAP विधायकों का प्रतिनिधि मंडल
AAP विधायकों का प्रतिनिधि मंडल (ETV Bharat)
Published : September 2, 2025 at 4:35 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली को बढ़ते अपराध से मुक्ति दिलाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने मंगलवार को पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर राजधानी में अपराधों की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई. दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज और आप विधायक के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में लूट, छिनैती, हत्या, रंगदारी जैसे अपराधों में बढ़ोतरी, खुलेआम बिक रहे सूखा नशे की बढ़ती समस्या, और पार्टी नेताओं पर हुए हमलों पर चर्चा की. आप पार्टी ने दिल्ली पुलिस को कानून-व्यवस्था सुधारने में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया, ताकि राष्ट्रीय राजधानी में अपराध पर अंकुश लगाया जा सके.

AAP विधायकों का प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचा. सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में हुई बैठक में तिलक नगर के विधायक जरनैल सिंह, कोंडली के विधायक कुलदीप कुमार, बुराड़ी के विधायक संजीव झा, और अनिल झा समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल थे. सभी ने पुलिस कमिश्नर के सामने अपने-अपने क्षेत्र में अपराध की घटनाओं के बारे में जिक्र किया. विधायकों ने स्थानीय स्तर पर खुलेआम बिक रहे सूखा नशे, हत्या और मारपीट जैसी घटनाओं को प्रमुखता से उठाया.

AAP विधायकों का प्रतिनिधि मंडल
AAP विधायकों का प्रतिनिधि मंडल (ETV Bharat)

सूखा नशे और अपराध में बढ़ोतरी: सौरभ भारद्वाज ने पुलिस कमिश्नर के सामने यह मुद्दा उठाया कि दिल्ली में अपराध बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है सूखा नशे का खुलेआम बिकना हैं. उन्होंने कहा कि युवा वर्ग अपराध की ओर बढ़ रहा है. प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस से मांग की कि नशे के व्यापार और उससे उभर रहे अपराधों को नियंत्रित करने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए.

‘‘AAP’’ नेताओं पर हमले के मामले: विधायक अनिल झा के जन्मदिन के अवसर पर उनके कार्यक्रम में घुसकर हुए हमले का मुद्दा भी बैठक में प्रमुखता से उठा. सौरभ भारद्वाज ने बताया कि अनिल झा के साथ-साथ उनके परिवार को भी निशाना बनाया गया. पार्टी ने पुलिस कमिश्नर से अनुरोध किया कि राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर इस घटना की निष्पक्ष जांच की जाए और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. इसी तरह, बुराड़ी से ‘‘आप’’ पार्षद गगन पर एमसीडी जोन चेयरमैन ऑफिस के अंदर एक अपराधी द्वारा हमला किया गया, जिसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में पहले से दर्ज था. बावजूद इसके वह अपराधी दिल्ली में घुसने में सफल रहा और घटना के बाद फरार हो गया. मामले की शिकायत होने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जिस पर ‘‘आप’’ ने आपत्ति जताई.

निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग: सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यदि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो ‘‘आप’’ पार्टी कोर्ट का रुख करेगी. बुराड़ी और जन्मदिन वाले कार्यक्रम में हुए हमलों के मामलों में पार्टी ने निष्पक्ष जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की. पार्षद गगन के ऊपर हमलावर के खिलाफ पुलिस तड़ीपार का आदेश होने के बावजूद, उसके दिल्ली में घुसने और हमला करने की घटना ने दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

