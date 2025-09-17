ETV Bharat / state

आप ने शुरु की 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारी, 90 प्रभारी किए नियुक्त

2028 विधानसभा चुनाव की तैयारी: छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी का प्रदेश में संगठन का विस्तार किया जा रहा है. प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव में अभी 3 साल से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन हमारी पार्टी का संगठन विस्तार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है. पार्टी ने अभी से ही प्रदेश के सभी 90 विधानसभा के लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है. प्रदेश के सभी बड़े नेताओं को जमीन पर काम करने के लिए काम पर लगा दिया है.

रायपुर: 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारी आम आदमी पार्टी ने अभी से शुरु कर दी है. अबकी बार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी रणनीति बनाकर प्रदेश में 90 विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी खड़े करेगी. इसके लिए आप पार्टी अभी से तैयारियों में जुट गई है.

90 प्रभारी किए नियुक्त (ETV Bharat)

प्रदेश के सह प्रभारी और दिल्ली सुल्तानपुर मांजरा से विधायक मुकेश अहलावत ने लगातार दो दिन तक प्रदेश के पदाधिकारियों की मैराथन बैठक ली. जिसमें उन्होंने एक अलग रणनीति पर चर्चा की. जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रदेश के सभी बड़े नेता तय रणनीति पर कार्य करने को सहमत हुए: गोपाल साहू,प्रदेश अध्यक्ष, आप

चरणबद्ध तरीके से पूरे चुनाव तक का कार्यक्रम हमें मिला हुआ है. प्रदेश प्रभारी, प्रदेश सह प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के मार्गदर्शन में ज़ोन, जिला, विधानसभा, ब्लॉक स्तर, वार्ड, पंचायत और बूथ स्तर पर संगठन की टीम तैयार करने की रुपरेखा तैयार कर ली गयी है. पार्टी द्वारा जल्द ही नए सदस्यों को जोड़ने के लिए पूरे प्रदेश में व्यापक अभियान चलाया जाएगा. सभी कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी की नीतियों, विचारधारा और सोशल मीडिया प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित कर दिया गया है: उत्तम जायसवाल, प्रदेश संगठन महासचिव, AAP

पिछले विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त: आप पार्टी के प्रदेश महासचिव और मुख्य प्रवक्ता सूरज उपाध्याय ने कहा कि "छत्तीसगढ़ में पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है. विधानसभा के प्रभारियों को पार्टी की रणनीति और खास मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा. सभी 90 विधानसभा प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में 21 सितंबर 2025 को मीटिंग लेंगे और उसमें उनकी विधानसभा की 10 प्रमुख मुद्दे होंगे या जनसमस्या होंगी. उसको चिन्हांकित करने का काम करेंगे. उसमें से 5 ऐसे प्रमुख मुद्दे तय करेंगे. जिससे प्रदेश में पार्टी का संगठन और तेजी से बढ़े". आपको बता दें आम आदमी पार्टी की अब सिर्फ पंजाब में सरकार है. दिल्ली में आम आदमी का तिलिस्म बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में तोड़ दिया था.

