अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में सरकारी आवास आवंटित करने के लिए हाईकोर्ट पहुंची AAP - DELHI HC ON KEJRIWAL RESIDENCE

दिल्ली हाई कोर्ट केजरीवाल के आवास के लिए आम आदमी पार्टी की याचिका पर 25 अगस्त को करेगा सुनवाई.

केजरीवाल सरकारी आवास मामला
केजरीवाल सरकारी आवास मामला (ETV Bharat)
Published : August 14, 2025 at 6:26 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को बतौर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली में आवास उपलब्ध कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने इस याचिका पर 25 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया है. याचिका आम आदमी पार्टी की तरफ से दायर किया गया है.

सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कहा कि राजनीतिक दलों के लिए आवास आवंटन को लेकर जारी दिशानिर्देश के तहत, किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के मुखिया को अगर कोई आवास नहीं है या उसे किसी दूसरे प्रावधान के तहत आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दिल्ली में एक सरकारी आवास के आवंटन का प्रावधान है.

याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है और केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं. याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल दिल्ली में सरकारी आवास पाने की सभी अहर्ताएं पूरी करते हैं. याचिका में मांग की गई है कि केजरीवाल को केंद्रीय दिल्ली में आवास उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया जाए.

याचिका में आगे कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 4 अक्टूबर 2024 को आवंटित सरकारी आवास छोड़ दिया था. याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को दिल्ली में सरकारी आवास उपलब्ध कराने के लिए 20 सितंबर 2024 को प्रशासन को पत्र लिखा था. उसके बाद भी पत्र लिखे गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. याचिका में ये भी कहा गया है कि इसके पहले हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी को दफ्तर आवंटित करने का आदेश दिया था.

