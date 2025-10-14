ETV Bharat / state

दिल्ली MCD सदन में हंगामा, MTS वर्कर के समर्थन में विपक्ष ने लगाए ‘वेतन चोर, गद्दी छोड़’ के नारे

दिल्ली नगर निगम की बैठक में AAP के पार्षदों ने डीबीसी (डेंगू ब्रिगेड कर्मी) की हड़ताल को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया.

AAP का एमसीडी बैठक में हंगामा
AAP का एमसीडी बैठक में हंगामा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 14, 2025 at 2:23 PM IST

Updated : October 14, 2025 at 2:47 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम की बैठक मंगलवार को उस समय हंगामेदार हो गई जब विपक्षी आम आदमी पार्टी (AAP) के पार्षदों ने डीबीसी (डेंगू ब्रिगेड कर्मी) की हड़ताल को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. आप पार्षद काली पट्टी बांधकर बैठक में पहुंचे और निगम प्रशासन पर हड़ताली कर्मचारियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया.

नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने कहा कि 5000 से अधिक डीबीसी कर्मी बीते 16 दिनों से हड़ताल पर हैं, लेकिन निगम प्रशासन अब तक उनसे संवाद करने तक नहीं पहुंचा है. उन्होंने बताया कि हड़ताली कर्मचारी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय के गेट नंबर 5 के बाहर धरने पर बैठे हैं, मगर भाजपा शासित निगम के किसी नेता ने अब तक उनसे मुलाकात तक नहीं की.

AAP का एमसीडी बैठक में हंगामा: नारंग ने कहा कि जब नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब डीबीसी कर्मियों को एमटीएस का दर्जा दिया गया था, परंतु आज भी उन्हें समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिल रहा है. उन्होंने मांग की है कि सभी डीबीसी कर्मियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन दिया जाए, उन्हें चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए और करुणामूलक आधार पर रोजगार की व्यवस्था की जाए. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को तत्काल स्वीकार कर उन्हें राहत दी जाए ताकि वे दिवाली अपने परिवारों के साथ मना सकें.

AAP का एमसीडी बैठक में हंगामा (ETV Bharat)

डीबीसी कर्मियों के हित में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया: वहीं भाजपा पार्षद और डेम्स समिति के अध्यक्ष संदीप कपूर ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बीते ढाई वर्षों तक दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सत्ता थी, लेकिन उन्होंने डीबीसी कर्मियों के हित में कोई ठोस कदम नहीं उठाया. संदीप कपूर ने कहा कि भाजपा निगम प्रशासन डीबीसी कर्मचारियों के मुद्दे को गंभीरता से देख रहा है और जल्द ही समाधान निकाला जाएगा.

आम आदमी पार्टी पर राजनीति करने का आरोप: इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के पार्षद मुकेश गोयल ने भी आम आदमी पार्टी पर राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आप अपने शासनकाल में इस वर्ग के लिए कुछ नहीं कर पाई और अब राजनीतिक लाभ के लिए कर्मचारियों की पीड़ा का इस्तेमाल कर रही है. गोयल ने निगम प्रशासन से हड़ताल खत्म कराने और डीबीसी कर्मियों को समान वेतन देने की दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की. कांग्रेस पार्षदों ने भी डीबीसी कर्मियों की मांगों का समर्थन किया और कहा कि निगम प्रशासन को जल्द से जल्द कर्मचारियों से बातचीत कर रास्ता निकालना चाहिए.

सात सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा: वहीं बैठक में मेयर राजा इकबाल सिंह ने डीबीसी वर्करों की समस्याओं पर विचार करने के लिए सात सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की. उन्होंने कहा कि इस समिति में सभी राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल होंगे और यह समिति कर्मचारियों की मांगों की समीक्षा कर शीघ्र समाधान का प्रस्ताव पेश करेगी. मेयर ने भरोसा दिलाया कि निगम प्रशासन हड़ताल समाप्त कराने के लिए संवेदनशीलता के साथ काम करेगा ताकि सफाई व्यवस्था और जनस्वास्थ्य प्रभावित न हों.

महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा कि एमटीएस कर्मियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए एक समिति बनाई जा रही है, जिसमें पक्ष, विपक्ष और कर्मियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे.” महापौर की घोषणा के बाद नेता सदन प्रवेश वाही ने त्योहारी सीजन की तैयारियों पर चर्चा शुरू की, लेकिन उसी दौरान आप पार्षदों ने फिर से नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए बाधित हो गई. महापौर ने कहा कि त्योहारी सीजन में कार्य बाधित न हो, इसके लिए जल्द समाधान की दिशा में कदम उठाया जायगा.


Last Updated : October 14, 2025 at 2:47 PM IST

