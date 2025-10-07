ETV Bharat / state

AAP ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष छवि यादव हाउस अरेस्ट, बोली - सरकार तानाशाही पर उतरी, बरेली में हो रहा अत्याचार

गाजियाबाद पुलिस ने आप नेता डॉ छवि यादव को किया हाउस अरेस्ट,आप ने 7 अक्टूबर को 16 सदस्य प्रतिनिधिमंडल के बरेली जाने की थी घोषणा

4 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को भी रोका गया था
4 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को भी रोका गया था (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 7, 2025 at 2:30 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: आम आदमी पार्टी की ओबीसी मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. छवि यादव को सोमवार देर रात गाजियाबाद पुलिस द्वारा हाउस अरेस्ट किया गया. बता दें कि आम आदमी पार्टी द्वारा 16 सदस्य प्रतिनिधिमंडल को बरेली भेजने की घोषणा की गई थी. जिसमें छवि यादव का नाम भी शामिल था. आम आदमी पार्टी की ओबीसी मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष छवि यादव ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

मंगलवार सुबह बरेली जाने से रोकने के लिए किया हाउस अरेस्ट : छवि यादव ने बयान जारी किया है. छवि यादव ने कहा कि मंगलवार सुबह बरेली जाने से रोकने के लिए हम लोगों का पीछा किया जा रहा था. हमारी लोकेशन को ट्रेस किया गया. बार-बार हमें कॉल करके परेशान किया गया. हमारे परिवार वालों को भी परेशान किया गया. लगातार परिवार वालों से भी हमारे बारे में पूछा जा रहा है. शायद इतनी तत्परता यदि प्रदेश सरकार प्रदेश में शांति बनाए रखने, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकने और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में दिखाएं तो उत्तर प्रदेश के हालात काफी सुधरेंगे लेकिन प्रदेश सरकार को इन सब से मतलब नहीं है.

छवि यादव हाउस अरेस्ट, बोली - सरकार तानाशाही पर उतरी (ETV Bharat)

लोकतंत्र में जनता को सत्ता को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता : कोई अगर शांतिपूर्वक तरीके से किसी चीज का विरोध करना चाहता है या फिर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाना चाहता है. तो प्रदेश सरकार उसे रोकने के लिए पूरी ताकत लगा देती है. रात में ही पुलिस वालों को हमारे घर भेज दिया जाता है.

छवि यादव ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार को क्रूर बताते हुए कहा कि "तानाशाही का अंत निश्चित है. पुलिस के दम पर लंबे समय तक सरकारें नहीं चलाई जा सकती हैं. भाजपा सरकार जहां लोगों की आवाज़ को दबाने और तानाशाही फैलाने का काम करेगी वहां पीड़ितों के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी दिखाई देगी. लोकतंत्र में जनता को सत्ता को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता है. बरेली में जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ हम पुरजोर तरीके से आवाज उठाएंगे."

7 अक्टूबर को आप ने 16 सदस्य प्रतिनिधिमंडल बरेली भेजने की कही थी बात : इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी सोशल मीडिया पर लिखा है, "योगी सरकार ने रात 11:00 बजे आम आदमी पार्टी की महिला नेता उत्तर प्रदेश ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष छवि यादव के घर उनको बरेली जाने से रोकने पहुंच गई. तुम बुलडोजर चलाओगे तो क्या हम चुप रहेंगे ?" आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा घोषणा की गई थी कि बरेली घटना की जांच के लिए 7 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी का 16 सदस्य प्रतिनिधिमंडल बरेली जाएगा.

आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्य : प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश सह प्रभारी दिलीप पांडेय, पश्चिम प्रांत अध्यक्ष सोमेंद्र ढाका, रुहेलखंड प्रांत अध्यक्ष मो. हैदर, बौद्ध प्रांत अध्यक्ष इमरान लतीफ, रुहेलखंड प्रांत प्रभारी नदीम अशरफ जायसी, अयोध्या प्रांत प्रभारी सरबजीत सिंह मक्कड़, महिला विंग अध्यक्ष नीलम यादव, पिछड़ा प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉ. छवि यादव, यूथ विंग अध्यक्ष पंकज अवाना, किसान प्रकोष्ठ अध्यक्ष कमांडों अशोक, प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला, रामपुर जिलाध्यक्ष अंसार अहमद, रुहेलखंड प्रांत उपाध्यक्ष सुनीता गंगवार, तिरंगा शाखा प्रमुख जनक प्रसाद, बरेली जिलाध्यक्ष राम सिंह मौर्या और पंचायत प्रकोष्ठ अध्यक्ष विनय सिंह शामिल हैं.


"बरेली का बवाल भाजपा सरकार की साज़िश "-आप : संजय सिंह ने एक बयान में कहा था, "बरेली का बवाल भाजपा सरकार की साज़िश है. असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रहीं हैं. मामला SC में आया तो योगी सरकार के इशारे पर बुलडोज़र चलाने वाले अधिकारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा. आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमण्डल बरेली जायेगा.

4 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को भी रोका गया था : बता दे 4 अक्टूबर 2025 को समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली से बरेली जाने के लिए रवाना हुआ था. जिसमें समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर से सांसद हरेंद्र मलिक, कैराना से सांसद इकरा हसन और रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी शामिल थे. जैसे ही सपा सांसदों का काफिला गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचा तो यूपी पुलिस द्वारा काफिले को रोक दिया गया. इसके बाद प्रतिनिधि मंडल दिल्ली वापस लौट गया.

