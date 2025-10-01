ETV Bharat / state

'जो राष्ट्र के नहीं हुए, हम उनके नहीं'; ...स्वतंत्रता आंदोलन में RSS की भूमिका पर संजय सिंह ने उठाए सवाल

संजय सिंह ने आरएसएस की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका पर भी सवाल उठाए. संजय सिंह ने कहा आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई, जब देश अंग्रेजों की गुलामी झेल रहा था. इसके बावजूद संघ ने स्वतंत्रता आंदोलन से दूरी बनाई और अंग्रेजों का साथ दिया. उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि आरएसएस ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, क्रांतिकारियों की मुखबिरी की और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया.

संजय सिंह ने सवाल उठाया कि आज तक आरएसएस का कोई प्रमुख दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग या महिला क्यों नहीं बना. उन्होंने कहा कि देश की 85 फीसदी आबादी की इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं. यह संगठन संकीर्ण सोच का प्रतीक है, जो समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों से कोसों दूर है. उन्होंने इसे मनुवादी व्यवस्था का पोषक बताया और कहा कि आरएसएस हमेशा से संविधान, आरक्षण और सामाजिक समानता के खिलाफ खड़ा रहा है.

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 100 वर्ष पूरे होने पर संगठन की कार्यप्रणाली और इतिहास पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि नाम से भले ही यह संगठन पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हुआ लगे, लेकिन इसके 100 सालों का सफर कई कटु सच्चाइयों को उजागर करता है. संजय सिंह ने देशवासियों से अपील की कि वे इस संगठन की वास्तविकता को समझें और सतर्क रहें. आरएसएस न तो आजादी की लड़ाई का हिस्सा रहा और न ही सामाजिक न्याय का पक्षधर.

संजय सिंह ने आरोप लगाया कि आरएसएस ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का विरोध किया और अपने मुख्यालय पर 52 वर्षों तक झंडा नहीं फहराया. उन्होंने कहा कि जो संगठन तिरंगे का सम्मान न कर सका, उसे राष्ट्रभक्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकार आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर डाक टिकट जारी करने और पाठ्यक्रमों में उसका इतिहास पढ़ाने की योजना बना रही है, लेकिन उसमें केवल महिमामंडन होगा और गद्दारी के काले सच को छिपाया जाएगा.

स्कूलों में RSS का इतिहास पढ़ाना चाहती है भाजपा:

आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, कि भाजपा सरकार अब स्कूलों में आरएसएस का इतिहास पढ़ाना चाहती है, तो छात्रों को पूरा सच बताया जाए. उन्होंने कहा कि यदि आरएसएस को पढ़ाया ही जाना है तो उसके सभी पहलुओं को शामिल किया जाए, जैसे- सामाजिक कार्य और सेवा के साथ-साथ यह भी कि स्वतंत्रता संग्राम में इसकी कोई भूमिका नहीं रही. हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ तीन राज्यों में सरकार बनाई, अंग्रेजों की सेना में हिंदुओं को भर्ती होने की अपील की, और गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का रिश्ता आरएसएस व हिंदू महासभा से रहा.

एनएसयूआई ने स्कूलों में आरएसएस विचारधारा पढ़ाने के फैसले का किया विरोध:

एनएसयूआई ने दिल्ली बीजेपी सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में आरएसएस की विचारधारा पढ़ाने के फैसले की तीखी आलोचना की. एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा कि यह कदम बच्चों को गुमराह करने और समाज में नफरत फैलाने की साजिश है. एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि आरएसएस ने भारतीय संविधान का विरोध किया, तिरंगा फहराने से इनकार किया, महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे से संबंध रहा और हमेशा महिलाओं, दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों के खिलाफ विचारधारा फैलाई.

एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा कि आजादी और एकता की लड़ाई महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बाबा भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह जैसे महान नेताओं ने लड़ी, न कि आरएसएस ने. उन्होंने कहा कि सच्ची शिक्षा वही है जो संविधान, लोकतंत्र और समानता के मूल्यों को मजबूत करे, न कि नफरत पर आधारित विचारधारा थोपे. एनएसयूआई ने माता-पिता, शिक्षकों और छात्रों से एकजुट होकर विरोध करने की अपील की और निर्णय वापस लेने तक संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया.

ये भी पढ़ें: