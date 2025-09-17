प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर गाय को लेकर सड़कों पर निकल पड़े AAP नेता, कहा- जगह-जगह खा रही कूड़ा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज गाय को लेकर सड़कों पर निकल पड़े.
Published : September 17, 2025 at 5:24 PM IST
नई दिल्ली: जहां एक तरफ पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन मना रहा है, वहीं राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर आम आदमी पार्टी (आप) ने एक अनोखा प्रदर्शन किया. दिल्ली आम आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक तौर पर एक गाय के साथ पैदल मार्च निकाला और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास तक पहुंचे. इस दौरान रास्ते में मिलने वाली गायों को पट्टा पहनाया गया, जिन पर संदेश लिखा था कि "गौ माता प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देती हैं और पूछती हैं हमें घर कब मिलेगा?"
गाय को लेकर सड़क पर निकले आप नेता
इस दौरान सौरभ भारद्वाज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा के नेता और कार्यकर्ता केक काट रहे हैं, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर हजारों गायें कूड़ा खाने को मजबूर हैं. उन्होंने कहा कि गायें प्लास्टिक और पॉलिथीन निगल रही हैं, जिससे उनकी आंतें खराब हो जाती हैं और वे दर्दनाक मौत मर रही हैं. उन्होंने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र से लेकर नगर निगम तक हर स्तर पर भाजपा की ही सरकार है. ऐसे में गायों को आश्रय देने और चारे की व्यवस्था करने की पूरी जिम्मेदारी भाजपा के पास है.
गौ माता खायें कूड़ा, भाजपाई खायें केक? 🚨— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) September 17, 2025
मोदी जी के जन्मदिन पर बीजेपी वाले केक खा रहे हैं और गाय कूड़ा खा रही हैं, यह बेहद शर्म की बात है।
हम गौ माता को रेखा गुप्ता जी के पास ले जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि रेखा गुप्ता जी को थोड़ा तरस आयेगा गौ माता को उनका घर मिल सकेगा।
-… pic.twitter.com/kOaEoFerJ4
सौरभ भारद्वाज का भाजपा पर तंज
उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया गया है. इसके बावजूद आज वही गायें सड़कों पर भूखी-प्यासी कचरे में पेट भर रही हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जहां करोड़ों रुपये प्रधानमंत्री के जन्मदिन के जश्न पर खर्च किए जा रहे हैं, वहीं थोड़ा-सा पैसा अगर गौशालाओं पर खर्च हो तो हजारों गायों को घर मिल सकता है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. आप नेताओं ने वहां शांतिपूर्ण तरीके से अपना संदेश सौंपा और कहा कि वह किसी टकराव में नहीं जाना चाहते. सौरभ भारद्वाज ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक उनका यह संदेश जरूर पहुंचेगा और गायों की दशा सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे.
गौमाता खाएं कूड़ा, भाजपाई खाएं केक⁉️— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) September 17, 2025
आज दिल्ली में गौमाता की हालत काफी दयनीय है। वे सड़कों पर रहने व कूड़ा कचरा खाने पर मजबूर हैं।
दिल्ली में गौशाला के प्रबंध की जिम्मेदारी CM रेखा गुप्ता जी की है, इसीलिए हम प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर उनसे अपील करते हैं कि दिल्ली की गायों के… pic.twitter.com/oAhK5EKBev
एमसीडी में आम आदमी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि चार इंजन की सरकार होने के बावजूद दिल्ली की गायें सड़कों पर भटक रही हैं. अंकुश नारंग ने कहा गाय हमारी संस्कृति, आस्था और पहचान की प्रतीक हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि सेवा पखवाड़े के दौरान गायों को भी उनका अधिकार दिलाएं और उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाया जाए.
