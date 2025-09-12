रिटायर्ड आतंकवादियों की फौज बन चुकी भाजपा, राष्ट्रवाद सिर्फ दिखावा: संजय सिंह का बड़ा आरोप
संजय सिंह ने आरोप लगाया कि लश्कर आतंकवादी की तस्वीर देश के गृह मंत्री के साथ है. उसे भाजपा का आईटी सेल प्रमुख बनाया गया
Published : September 12, 2025 at 7:24 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर बड़ा हमला किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा रिटायर्ड आतंकवादियों की फौज बन चुकी है और उसका राष्ट्रवाद केवल दिखावा है. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में भाजपा ने पाकिस्तान प्रशिक्षित और स्थानीय आतंकवादियों को पार्टी पदाधिकारी बना रखा है. संजय सिंह ने पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि लश्कर आतंकवादी तालिब हुसैन शाह की तस्वीर देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ है और उसे भाजपा माइनॉरिटी मोर्चा का आईटी सेल प्रमुख बनाया गया था.
संजय सिंह ने बताया कि वे 10 सितंबर को पार्टी के जम्मू-कश्मीर के एकमात्र विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में श्रीनगर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया. उन्होंने कहा कि मलिक पर लगाए गए 18 एफआईआर केवल जनता के मुद्दे उठाने की वजह से दर्ज की गई हैं, जिनमें से कई 10-11 साल पुरानी हैं. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के इतिहास में पहली बार किसी विधायक पर पीएसए लगाया गया है. यह कानून आतंकवादियों और बड़े अपराधियों के लिए होता है, लेकिन भाजपा प्रशासन ने एक निर्वाचित विधायक पर लगाया.
#WATCH दिल्ली: AAP नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, " कानून को ताक पर रखकर असंवैधानिक तरीके से हमारे जम्मू-कश्मीर के एकमात्र विधायक मेहराज मलिक को गिरफ़्तार किया गया है। हम जम्मू-कश्मीर गए। धरने में शामिल हुए। मेहराज मलिक के परिवार से मुलाकात करके पूरा मामला समझा। 18 fir… pic.twitter.com/gpUHkxnePk— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 12, 2025
संजय सिंह ने भाजपा से जुड़े लोगों की सूची सार्वजनिक करते हुए दावा किया कि उनमें कई ऐसे लोग हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में प्रशिक्षण लिया था. इनमें अब्दुल रहमान (भाजपा कुपवाड़ा अध्यक्ष), फैयाज अहमद नजर (बारामूला महासचिव), अब्दुल मजीद मीर (गांदरबल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाइस चेयरमैन), बसरत मजीद मीर (कुपवाड़ा मीडिया प्रमुख), गुलाम मोहिद्दीन सूफी (बारामूला जिला अध्यक्ष व वर्किंग कमिटी सदस्य), जाविद अहमद मीर (किसान मोर्चा उपाध्यक्ष), जहूर अहमद शेख (भाजपा प्रत्याशी), गुलजार अहमद मलिक (माइनॉरिटी मोर्चा जिला अध्यक्ष), फारूक अहमद खान (भाजपा से चुनाव लड़े), मोहम्मद अशरफ हाजम (भाजपा सदस्य) शामिल हैं.
उन्होंने कहा कि भाजपा प्रशासन ने उन्हें गेस्ट हाउस से बाहर निकलने नहीं दिया और यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई. संजय सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा भाजपा के लिए अब केवल दाऊद इब्राहिम को शामिल करना बचा है. संजय सिंह ने घोषणा की कि आम आदमी पार्टी विधायक मेहराज मलिक के हक की लड़ाई सड़क से संसद और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगी और भाजपा की दोहरी राजनीति को उजागर करती रहेगी.
