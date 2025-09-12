ETV Bharat / state

रिटायर्ड आतंकवादियों की फौज बन चुकी भाजपा, राष्ट्रवाद सिर्फ दिखावा: संजय सिंह का बड़ा आरोप

संजय सिंह ने आरोप लगाया कि लश्कर आतंकवादी की तस्वीर देश के गृह मंत्री के साथ है. उसे भाजपा का आईटी सेल प्रमुख बनाया गया

आप नेता संजय सिंह
आप नेता संजय सिंह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 12, 2025 at 7:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर बड़ा हमला किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा रिटायर्ड आतंकवादियों की फौज बन चुकी है और उसका राष्ट्रवाद केवल दिखावा है. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में भाजपा ने पाकिस्तान प्रशिक्षित और स्थानीय आतंकवादियों को पार्टी पदाधिकारी बना रखा है. संजय सिंह ने पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि लश्कर आतंकवादी तालिब हुसैन शाह की तस्वीर देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ है और उसे भाजपा माइनॉरिटी मोर्चा का आईटी सेल प्रमुख बनाया गया था.

संजय सिंह ने बताया कि वे 10 सितंबर को पार्टी के जम्मू-कश्मीर के एकमात्र विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में श्रीनगर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया. उन्होंने कहा कि मलिक पर लगाए गए 18 एफआईआर केवल जनता के मुद्दे उठाने की वजह से दर्ज की गई हैं, जिनमें से कई 10-11 साल पुरानी हैं. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के इतिहास में पहली बार किसी विधायक पर पीएसए लगाया गया है. यह कानून आतंकवादियों और बड़े अपराधियों के लिए होता है, लेकिन भाजपा प्रशासन ने एक निर्वाचित विधायक पर लगाया.

संजय सिंह ने भाजपा से जुड़े लोगों की सूची सार्वजनिक करते हुए दावा किया कि उनमें कई ऐसे लोग हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में प्रशिक्षण लिया था. इनमें अब्दुल रहमान (भाजपा कुपवाड़ा अध्यक्ष), फैयाज अहमद नजर (बारामूला महासचिव), अब्दुल मजीद मीर (गांदरबल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाइस चेयरमैन), बसरत मजीद मीर (कुपवाड़ा मीडिया प्रमुख), गुलाम मोहिद्दीन सूफी (बारामूला जिला अध्यक्ष व वर्किंग कमिटी सदस्य), जाविद अहमद मीर (किसान मोर्चा उपाध्यक्ष), जहूर अहमद शेख (भाजपा प्रत्याशी), गुलजार अहमद मलिक (माइनॉरिटी मोर्चा जिला अध्यक्ष), फारूक अहमद खान (भाजपा से चुनाव लड़े), मोहम्मद अशरफ हाजम (भाजपा सदस्य) शामिल हैं.

उन्होंने कहा कि भाजपा प्रशासन ने उन्हें गेस्ट हाउस से बाहर निकलने नहीं दिया और यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई. संजय सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा भाजपा के लिए अब केवल दाऊद इब्राहिम को शामिल करना बचा है. संजय सिंह ने घोषणा की कि आम आदमी पार्टी विधायक मेहराज मलिक के हक की लड़ाई सड़क से संसद और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगी और भाजपा की दोहरी राजनीति को उजागर करती रहेगी.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

AAP LEADER SANJAY SINGHAAP MLA MEHRAJ MALIK ARRESTEDSANJAY SINGH ON BJPसंजय सिंह का भाजपा पर आरोपMEHRAJ MALIK ARREST CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली में अपने घर का सपना होगा पूरा ! DDA लाया जन साधारण आवास योजना-2025, नवरात्रों से शुरू होगी बुकिंग

एशिया कप 2025: बांग्लादेश और हांगकांग में आज होगी जंग, जानिए मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल्स

सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ खुला, निफ्टी 25,000 के पास मिक्स्ड ग्लोबल संकेतों के बीच

फिच ने बढ़ाई इंडिया की रेटिंग, भारत के जीडीपी ग्रोथ को सराहा, 2026 के लिए 6.9% की वृद्धि अनुमान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.