आप नेता आतिशी जाएगी अहमदाबाद, विमान हादसे में घायलों से करेंगी मुलाकात - ATISHI WILL GO TO AHMEDABAD

आप नेता आतिशी जाएगी अहमदाबाद ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : June 14, 2025 at 2:39 PM IST | Updated : June 14, 2025 at 4:18 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी भी अहमदाबाद जाएंगी. वह अहमदाबाद विमान हादसे में घायलों से मिलेगी. उन्होंने वहां पार्टी के विधायक व कार्यकर्ताओं से हादसे से जुड़ें हर किसी की हरसंभव मदद करने की अपील की है. विमान हादसे के बाद आतिशी ने प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि अहमदाबाद में रिहायशी इलाके में हुए विमान हादसे की खबर बेहद चिंताजनक और दुःखद है. वे ईश्वर से प्रार्थना करती है कि सभी लोग सुरक्षित हों और जनहानि न हो. उन्होंने पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया था कि राहत एवं बचाव कार्य में प्रशासन का हरसंभव सहयोग करें. अहमदाबाद एयर इंडिया विमान दुर्घटना की जांच के लिए केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी है. यह कमेटी विमान हादसे जैसी घटनाओं को रोकने और उसे निपटाने के लिए जारी मौजूदा मानक संचालन प्रक्रियाओं और दिशा निर्देशों की विस्तृत जांच करेगी. साथी ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो इसके लिए भी व्यापक दिशा निर्देश की जाएगी. उधर, अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर बैठक का दौर जारी है. 12 जून को अहमदाबाद से लंदन के गैटविक हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच जारी है. इस घटना के बाद केंद्रीय मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक घटनास्थल का जायजा लेने गए थे. इस दुर्घटना में 242 यात्रियों में से 241 की मौत हो गई थी.

आप नेता आतिशी जाएगी अहमदाबाद (etv bharat) गुजरात में आप का जनाधार: दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता आत्ममंथन कर रहे थे तब दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने पहले की तरह गुजरात और गोवा में संगठन को मजबूत करने की बात कही थी. पार्टी पहले की तरह वर्ष 2027 में होने वाले गोवा और गुजरात विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेंगी.आम आदमी पार्टी किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस या अन्य किसी भी विपक्षी दलों से पार्टी गठबंधन नहीं करेगी. आम आदमी पार्टी का कहना है कि वर्ष 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के दो विधायक चुनाव जीते थे और वह आज तक पार्टी के साथ बने हुए हैं. जबकि कांग्रेस ने 11 सीटें जीती, लेकिन उसके बाद 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए. इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गोवा और गुजरात विधानसभा चुनाव में वह अपने दम पर चुनाव लड़ेगी. कांग्रेस समेत अन्य किसी भी दल से आम आदमी पार्टी गठबंधन नहीं करेगी. दिल्ली में लगातार 10 वर्षों तक सत्ता में रही आम आदमी पार्टी अब विपक्ष की भूमिका में है, वहीं पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार है. इन दोनों राज्यों के बाद अभी तक आम आदमी पार्टी का गुजरात में प्रदर्शन बेहतर रहा है. दिसंबर 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 14 फीसद वोट मिला था, तब से आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय पार्टी बन गई है. आम आदमी पार्टी के 5 विधायक गुजरात और 2 विधायक गोवा में हैं. इसके बाद अब पार्टी अभी से पूरे दम-खम से इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुट गई है. दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता आत्ममंथन कर रहे थे तब दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने पहले की तरह गुजरात और गोवा में संगठन को मजबूत करने की बात कही थी. पार्टी पहले की तरह वर्ष 2027 में होने वाले गोवा और गुजरात विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेंगी.आम आदमी पार्टी किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस या अन्य किसी भी विपक्षी दलों से पार्टी गठबंधन नहीं करेगी. आम आदमी पार्टी का कहना है कि वर्ष 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के दो विधायक चुनाव जीते थे और वह आज तक पार्टी के साथ बने हुए हैं. जबकि कांग्रेस ने 11 सीटें जीती, लेकिन उसके बाद 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए. इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गोवा और गुजरात विधानसभा चुनाव में वह अपने दम पर चुनाव लड़ेगी. कांग्रेस समेत अन्य किसी भी दल से आम आदमी पार्टी गठबंधन नहीं करेगी. दिल्ली में लगातार 10 वर्षों तक सत्ता में रही आम आदमी पार्टी अब विपक्ष की भूमिका में है, वहीं पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार है. इन दोनों राज्यों के बाद अभी तक आम आदमी पार्टी का गुजरात में प्रदर्शन बेहतर रहा है. दिसंबर 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 14 फीसद वोट मिला था, तब से आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय पार्टी बन गई है. आम आदमी पार्टी के 5 विधायक गुजरात और 2 विधायक गोवा में हैं. इसके बाद अब पार्टी अभी से पूरे दम-खम से इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुट गई है.

Last Updated : June 14, 2025 at 4:18 PM IST