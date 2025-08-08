नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में हाल ही में पेश किए गए जीएसटी संशोधन विधेयक पर चिंता व्यक्त की और आरोप लगाया कि यह छोटे व्यापारियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा. जबकि बड़े व्यवसायों को फायदा पहुंचाएगा.

एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर आतिशी ने कहा कि उन्होंने शुक्रवार सुबह दिल्ली के कई व्यापारियों और व्यवसायियों से मुलाकात की, जिन्होंने संशोधनों के बारे में आशंका व्यक्त की कि इससे छोटे व्यापारियों के लिए कठिनाइयां पैदा होंगी. कल दिल्ली विधानसभा में जीएसटी संशोधन विधेयक पेश किया गया. आज सुबह, दिल्ली के कई व्यापारी और कारोबारी मुझसे मिलने आए. उनका कहना था कि इन संशोधनों से छोटे व्यापारियों को बहुत परेशानी होगी, जबकि भाजपा के बड़े दोस्तों को फायदा होगा.

जीएसटी पर व्यापारियों की राय (ETV Bharat)

वहीं, बुधवार को आतिशी ने स्कूल फीस विनियमन विधेयक को लेकर दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोला था. उन्होंने स्कूल फीस विनियमन विधेयक को "अभिभावक विरोधी और प्रबंधन समर्थक" करार दिया था. विधानसभा में विपक्षी दल ने अभिभावकों के अधिकारों की रक्षा के लिए चार प्रमुख संशोधन प्रस्तावित किए हैं. आतिशी ने बताया कि आप ने स्कूलों के ऑडिट, निर्वाचित अभिभावकों का प्रतिनिधित्व, आसान शिकायत सीमा और समिति के फैसलों को अदालत में चुनौती देने के अधिकार को अनिवार्य बनाने वाले प्रस्ताव पेश किए हैं. विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि भाजपा विधायकों को अब अपने वोटों के ज़रिए साबित करना होगा कि वे दिल्ली के अभिभावकों के साथ हैं या निजी स्कूलों के मुनाफाखोरों के साथ.

वहीं, तिलक नगर बाजार में कपड़ों का व्यापार करने वाले सचिन अग्रवाल ने कहा कि पहले से ही GST के नियमों से व्यापारी वर्ग काफी निराश है. पहले उनको सेटल करना चाहिए. छोटे व्यापारी तो पहले से ही जीएसटी के नियमों से परेशान है. जैसे हर महीने जीएसटी भरने का नियम. इसमें सुधार होना चाहिए. छोटी-छोटी गलियों पर पेनल्टी लगा दी जाती है. जबकि देश में सबसे ज्यादा टैक्स व्यापारी ही भरते हैं. शक्ति कुमार मेहता बताते हैं कि GST के पुराने नियमों से छोटे व्यापारी पहले से ही परेशान है. अब आतिशी का संशोधन वाले ट्वीट ने चिंता और बढ़ा दी है. इनको पहले पुराने नियमों में सुधार करना चाहिए. तीन महीने में GST भेजना, हर महीने 10 तारीख को बिल भेजना सरकार को इनकी समय सीमा को और बढ़ाना चाहिए.

दीपक चोपड़ा का मानना है कि पहले ही बाजार में माध्यम वर्ग के व्यापारी जीएसटी के नियमों से परेशान है. बड़े-बड़े ब्रेड और मॉल की वजह से बाजार में पहले से ही ग्राहकों की कमी है. अगर GST नियमों में लचीलापन नहीं आएगा तो यह बहुत बड़ी दिक्कत का विषय है.

बता दे कि बुधवार, 6 अगस्त को विधानसभा में विपक्षी दल ने अभिभावकों के अधिकारों की रक्षा के लिए चार प्रमुख संशोधन प्रस्तावित किए हैं. आतिशी ने बताया कि आप ने स्कूल ऑडिट, निर्वाचित अभिभावक प्रतिनिधित्व, आसान शिकायत सीमा और समिति के निर्णयों को अदालत में चुनौती देने के अधिकार को अनिवार्य करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं.

ये भी पढ़ें: