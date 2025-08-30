ETV Bharat / state

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 30, 2025 at 1:52 PM IST

4 Min Read

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अगले सप्ताह गुजरात दौरे पर जाएंगे. बीते छह महीने में यह उनका चौथा गुजरात का दौरा होगा. गत महीनों में गुजरात और पंजाब में संपन्न हुए विधानसभा उपचुनाव में सकारात्मक चुनाव परिणाम आने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दोनों ही राज्यों में बराबर दौरे पर जा रहे हैं.

अरविंद केजरीवाल 7 सितंबर को गुजरात के सुरेंद्र नगर जिले के चोटीला में बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे. आम आदमी पार्टी ने गुजरात इकाई को इस सभा के लिए किसानों को एकत्र करने की जिम्मेदारी दी है. इस जिले में कपास उगाने वाले गुजरात से सबसे ज्यादा किसान रहते हैं. अरविंद केजरीवाल ने दो दिन पहले अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला था. केजरीवाल ने देश भर की पार्टियों और किसान संगठनों से कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ सबको एकजुट होकर आवाज उठानी पड़ेगी.

मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा: केजरीवाल ने किसानों द्वारा उपजाए जाने वाले कपास का उदाहरण देते हुए कहा था कि केंद्र सरकार ने अमेरिका से भारत आने वाली कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी माफ कर दी है. केंद्र सरकार ने पहले 19 अगस्त से 30 सितंबर तक इंपोर्ट ड्यूटी हटाई थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी है. इससे अमेरिकी कपास भारत में हमारे किसानों की कपास से 15-20 फीसद सस्ती हो जाएगी. अक्टूबर में जब तक हमारे किसानों की कपास मंडी में आएगी, तब तक टैक्सटाइल इंडस्ट्री अपनी जरूरत की कपास खरीद चुकी होगी. फिर हमारा किसान औने-पौने दाम पर अपनी कपास बेचने को मजबूर होगा. किसान बहुत बेबस और गरीब आदमी है. किसानों के साथ हम सभी लोगों को खड़ा होना पड़ेगा.

अमेरिका पर भी 50 फीसद टैरिफ लगाना चाहिए: यही बात आमने-सामने बताने के लिए अरविंद केजरीवाल इस बार गुजरात जा रहे हैं. पार्टी से मिली जानकारी के अनुसार केजरीवाल किसानों को यह भी बताएंगे कि ट्रम्प की गुंडागर्दी और दादागिरी का सामना करने के लिए हमें मुंहतोड़ जवाब देते हुए अमेरिका से आने वाले सामानों पर टैरिफ लगानी चाहिए. अमेरिका ने 50 फीसद भारत पर टैरिफ लगाया तो केंद्र सरकार भी अमेरिका पर 50 फीसद टैरिफ लगाएं. यह नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कपास के किसानों को बचा लें.

बता दें कि गुजरात के विसावदर सीट हुए उपचुनाव में आप प्रत्याशी गोपाल इटालिया की जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की मौजूदगी में गत जुलाई माह में गुजरात जोड़ो सदस्यता अभियान की अहमदाबाद से शुरुआत की थी. सदस्यता अभियान अभी जारी है, अपने गुजरात दौरे में केजरीवाल इसकी भी समीक्षा करेंगे.

  • पिछले छह महीनों में गुजरात की तीन प्रमुख यात्राएं

31 मई 2025 – (विसावदर रोड शो) अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अन्य नेताओं ने विसावदर, जूनागढ़ में एक रोड शो आयोजित किया, जो गोपाल इटालिया के लिए प्रचार का हिस्सा था.

1–3 जुलाई 2025 – (तीन दिन की गुजरात यात्रा) विसावदर उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी की जीत के बाद, केजरीवाल तीन दिन की यात्रा के लिए गुजरात गए थे. इस दौरान पार्टी के संगठनात्मक बैठकें की गईं और “गुजरात जोड़ो” सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई.

23–24 जुलाई 2025 – (किसान-पशुपालक महापंचायत और जनसभा) इस दो दिवसीय दौरे पर, उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे. उन्होंने मोडासा और डेडियापाड़ा में जनसभाओं को संबोधित किया था. यह दौरा मुख्य रूप से आप विधायक चैतर वसावा की गिरफ्तारी के विरोध में था.

