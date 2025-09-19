ETV Bharat / state

वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के सवालों पर चुनाव आयोग की चुप्पी को AAP ने बताया संदिग्ध

चुनाव आयोग कहता है कि इस मामले में जो कार्रवाई हुई है, उसे हम सार्वजनिक रूप से साझा नहीं कर सकते हैं- सौरभ भारद्वाज

दिल्ली में वोट चोरी मामले पर सौरभ भारद्वाज का गंभीर आरोप
दिल्ली में वोट चोरी मामले पर सौरभ भारद्वाज का गंभीर आरोप
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 19, 2025 at 4:25 PM IST

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी ने कथित वोट चोरी मामले पर शुक्रवार को चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाया है. आप के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि देश में चल रही वोट चोरी पर एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, जिससे तीन बातें साबित होंगी. पहला दिल्ली में सुनियोजित तरीके के वोट चोरी की जा रही थी. दूसरा पूरे प्रकरण में तब के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की भूमिका संदिग्ध है. तीसरा आज के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता की भूमिका भी संदिग्ध है.

पार्टी कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस करते हुए सौरभ भारद्वाज ने एक सात पन्ने का पत्र दिखाते हुए कहा कि 5 जनवरी 2025 को दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लिखा था. जिसमें कहा कि नई दिल्ली सीट से 6 हज़ार से अधिक वोट काटे गए. उन्होंने दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 तक के वोट काटने की डिटेल दी. सौरभ के मुताबिक, आतिशी ने इस मामले की जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की. चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं कि आतिशी ने दोबारा पत्र लिखा, वो भी कई पन्ने का पत्र था.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राहुल गांधी आज जो आरोप और वोटर लिस्ट से नाम काटने की बात बता रहे हैं, आतिशी ने आठ महीने पहले चुनाव आयोग को बताया था. इस संबंध में जब आम आदमी पार्टी ने आरटीआई लगाकर आतिशी के लेटर पर क्या कार्रवाई हुई? यह जानकारी मांगी, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसका कोई जवाब नहीं दिया. उन्होंने कहा शर्म आनी चाहिए भारत सरकार, चुनाव आयोग को. एक मुख्यमंत्री वोट चोरी जैसे मामले में जांच की मांग कर रही है, चुनाव आयोग द्वारा इसे व्यक्तिगत जानकारी बता कर देने से इनकार करना समझ से परे हैं. इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा कोई एफआईआर नहीं करना संदेह के घेरे में है.

चुनाव आयोग की असलियत एक्सपोज: सौरभ भारद्वाज ने पार्टी द्वारा चुनाव आयोग से आरटीआई में मांगी गई जानकारी और आयोग से मिले जवाब को हास्यास्पद बताया. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की असलियत इससे एक्सपोज हो गई. दिल्ली की तब की मुख्यमंत्री ने 9.01.2025 को वोट चोरी के सुबूतों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखित शिकायत भेजी. केजरीवाल के नई दिल्ली में झूठे नाम से, फर्ज़ीवाड़ा करके वोट काटने की 6166 एप्लीकेशन डालने वालों की जांच और आपराधिक कार्यवाही की मांग की. इस संबंध में आरटीआई के जरिए यह सवाल पूछे गए सवाल कि शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई? जवाब दिया गया यह व्यक्तिगत सूचना है जिसका खुलासे में सार्वजनिक हित नहीं है. दूसरा सवाल शिकायत पर कौन अफ़सर कार्यवाही कर रहा है? जवाब -यह व्यक्तिगत सूचना है जिसका खुलासे में सार्वजनिक हित नहीं है. तीसरा सवाल क्या एफआईआर दर्ज हुई? चुनाव आयोग का जवाब कोई जानकारी नहीं.

वोट चोरी के आरोपों का आप ने किया समर्थन: बता दें कि गुरुवार को कांग्रेस नेताओं द्वारा वोट चोरी के आरोपों का AAP ने भी समर्थन किया था. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर 'वोट चोरों' और लोकतंत्र को नष्ट करने वाले लोगों को बचाने का आरोप लगाया था और कर्नाटक विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि चुनाव से पहले कांग्रेस समर्थकों के वोट व्यवस्थित रूप से हटाए जा रहे हैं. कुछ देर बाद सौरभ भारद्वाज ने भी कहा था कि वोट चोरी कोई नया मुद्दा नहीं है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जिस वोट चोरी की बात कर रहे हैं, उसका खुलासा 29 दिसंबर 2024 को ही केजरीवाल ने कर दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने जांच नहीं कराई.

