नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर गंभीर आरोप लगाए हैं. आप के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि भाजपा कार्यकर्ताओं की कमी पूरी करने के लिए एमसीडी और अन्य विभागों के कर्मचारियों को दबाव डालकर रैली स्थल तक भेजा गया है. प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो को भी दिखाया.

सौरभ भारद्वाज ने रविवार को की प्रेस वार्ता

सौरभ भारद्वाज ने रविवार को प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री की रैली में बड़ी भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन दिल्ली की जनता इसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम के सफाई कर्मचारी, मलेरिया विभाग के स्टाफ, लाइसेंसिंग शाखा के कर्मचारी और यहां तक कि एमसीडी स्कूलों के शिक्षक भी सूचीबद्ध किए गए हैं और उन्हें सुबह-सुबह हाजिरी लगवाकर बसों में बैठाकर रैली स्थल तक भेजा जा रहा है.

आप नेता ने आरोप लगाया कि जन्माष्टमी की रात देर तक पूजा-अर्चना और व्रत खोलने के बाद कर्मचारी आराम कर रहे थे, लेकिन रविवार सुबह सात बजे से ही अधिकारियों ने उनकी अटेंडेंस ली और उन्हें रैली के लिए बुलाया. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने कई वार्डों में मौके पर पहुंचकर इस तरह की गतिविधियों को देखा और वीडियो भी जारी किए.

छह महीने में ही बीजेपी के शासन में जनता हुई त्रस्त

उन्होंने सवाल उठाया कि 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाने वाली भाजपा के पास महज छह महीने में ही ऐसी स्थिति क्यों हो गई कि अपनी ही रैली में भीड़ जुटाने के लिए सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर होना पड़े ? आप का कहना है की दिल्ली सरकार के शासनकाल के छह महीने भी नहीं हुए है कि दिल्ली की जनता इतनी परेशान हो गई है कि अब प्रधानमंत्री की रैली के लिए जनता को अगवा करना पड़ रहा है.इसलिए MCD के सफ़ाई कर्मचारियों, टीचरों आदि को बस में भर कर रैली में लाया जा रहा है .

पिछले विधानसभा चुनाव में धांधली का लगाया आरोप

आम आदमी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में वोट कटवाकर, नकली वोट बनवाकर और चुनाव प्रक्रिया में धांधली कर जीत हासिल की थी. साथ ही चुनाव के दौरान मतदाताओं को साड़ियां, पैसे और अन्य वस्तुएं बांटी गईं.

भाजपा सरकार के कामकाज पर भी निशाना साधा

सौरभ भारद्वाज ने भाजपा सरकार के कामकाज पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बरसात में खुले सीवर, गिरती दीवारों और पेड़ों की वजह से अब तक 30 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. छह महीने की सरकार में लोगों की जानें जा रही हैं और जनता नाराज है. निजी स्कूलों की फीस बढ़ा दी गई है, गरीबों की झोपड़ियों पर बुलडोजर चला दिया गया है और अब मिडिल क्लास भी सरकार से नाराज है. उन्होंने कि दिल्लीवासी आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर एकत्रित हो सकते हैं, लेकिन भाजपा की रैली में जाने के लिए तैयार नहीं हैं.



आतिशी ने भी पीएम की रैली को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट

वहीं दूसरी ओर दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी (आप) की वरिष्ठ नेता आतिशी ने रविवार सुबह नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर एक सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा की सीमापुरी में रविवार को सफ़ाई कर्मचारी बुलाए गए, लेकिन सफ़ाई के लिए नहीं बल्कि उन्हें BJP की रैली में ले जाने के लिए. भाजपा ने सफाई कर्मचारियों को अपने “राजनीतिक कार्यकर्ता” बना दिया है. BJP जवाब दे… रविवार को ड्यूटी के नाम पर बुलाए गए सफ़ाई कर्मचारियों को किस हक से रैली में भेजा गया? क्या MCD का काम मोदी जी की रैली की भीड़ बढ़ाना है?

