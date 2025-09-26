ETV Bharat / state

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर बिफरे अरविंद केजरीवाल, कहा रावण और कंस का भी हुआ था अंत

वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी कहा है कि, डर अच्छा है. सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी दिखाती है कि भाजपा की केंद्र सरकार को अपना अंत नज़र आ रहा है. जैसे कंस को अपना अंत नज़र आ रहा था, सुनाई दे रहा था और डर के मारे वो देवकी की हर संतान को अपना काल समझ रहा था. वैसे ही आज भाजपा की सरकार को हर आंदोलन में इनकी सत्ता का काल नज़र आ रहा है. इनके सोशल मीडिया के हैंडल्स पर ये डर दिख रहा है. ये डर अच्छा है.

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लेह में इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी गई हैं. उनकी गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है. AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा है कि, रावण का भी अंत हुआ था, कंस का भी अंत हुआ था, हिटलर और मुसोलिनी का भी अंत हुआ था और आज उन सब लोगों से लोग नफ़रत करते हैं. आज हमारे देश में तानाशाही चरम पर है. तानाशाही और अहंकार करने वालों का अंत बहुत बुरा होता है.

नई दिल्ली : लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लेह में चल रहे विरोध प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के दो दिन बाद, जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया. वांगचुक को शुक्रवार दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन मीडिया से बात करने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

AAP नेता व दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भी सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि लद्दाख की आवाज़ दबाने के लिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया है. जो इंसान अपने लोगों की ज़मीन, पर्यावरण, पहचान और वोट के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है, उसे जेल में डालना लोकतंत्र पर हमला है. भाजपा सरकार डर और दमन से जनता की आवाज़ नहीं दबा पाएगी.

लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर गुरुवार को भी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि आज लद्दाख में जो हो रहा है, वो बेहद चिंताजनक है. हर सच्चे देशभक्त को लद्दाख के लोगों का साथ देना चाहिए. केजरीवाल ने कहा था कि, "हमने अंग्रेज़ों से इसलिए आज़ादी थोड़ी ली थी कि जनता अंग्रेज़ों की बजाय बीजेपी की गुलाम बन जाए? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों ने लोकतंत्र के लिए अपना बलिदान दिया था ताकि हर भारतीय को अपनी खुद की सरकार चुनने का अधिकार मिले." लेकिन आज बीजेपी सत्ता के नशे में चूर होकर एक के बाद एक राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना रही है, संविधान द्वारा दिए गए अधिकार छीन रही है.



बता दें कि गुरुवार को लद्दाख प्रशासन ने दावा किया कि लेह शहर में एक दिन के भीषण अशांति के बाद "शांति" लौट आई है. इस दिन राज्य का दर्जा मांग रहे प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में अब तक 5 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए थे. इस हिंसा को लेकर 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है. आगे तनाव बढ़ने से रोकने के लिए प्रतिबंध लागू रहेंगे, जबकि राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते आक्रोश को दूर करने के लिए नई दिल्ली से बातचीत करने का आग्रह किया है.

