दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के EVM हैक वाले बयान पर AAP-कांग्रेस हमलावर, सरकार भंग कर फिर से चुनाव की मांग

आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कहा कि ईवीएम हैक और वोट चोरी करके सरकारें बना रही भाजपा.

दिल्ली CM रेखा के EVM हैक वाले बयान पर AAP और कांग्रेस हमलावर
दिल्ली CM रेखा गुप्ता के EVM हैक वाले बयान पर AAP और कांग्रेस हमलावर (ETV Bharat)
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ईवीएम हैक करने वाले बयान पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा है. दरअसल, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी द्वारा बीजेपी पर ईवीएम हैक करके वोट चोरी के आरोप पर कहा कि 70 साल से कांग्रेस ईवीएम हैक कर रही थी और अब हमने हैक कर दी तो बुरा मान गए.

अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधायक कुलदीप कुमार ने इसको लेकर कहा कि अभी तक तो हम वोटर लिस्ट से वोटों को काटने की बात करते थे और अवैध तरीके से वोटों को जोड़ने की बात कर रहे थे. अब खुद भाजपा की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह बात स्वीकार कर ली है कि बीजेपी वोट चोरी करके और ईवीएम हैक करके सरकार बना रही है. खुद मुख्यमंत्री ने ईवीएम को हैक करने की बात स्वीकार करके यह स्पष्ट कर दिया है कि पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी ईवीएम हैक करके वोट चोरी करके देश पर शासन कर रहे हैं.



कुलदीप कुमार ने कहा, ''अरे क्या नहीं हो गया तब से कांग्रेस ईवीएम हैक करके सरकार बना रही थी और अब वही काम करके भाजपा भी सरकार बना रही है. भाजपा सरकार ईवीएम को हैक करके बैठी हुई है. यह देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है. क्या बाबा साहब अंबेडकर ने इसी के लिए समाज के दबे कुचले लोगों को वोट का और समानता का अधिकार दिया था. क्या वोट चोरी करके सरकार बनाकर लोगों का वोट का अधिकार छीनने के लिए भाजपा काम कर रही है.''

कुलदीप कुमार ने कहा कि रेखा गुप्ता के बयान से साफ हो गया है कि खुद रेखा गुप्ता दिल्ली में वोट चोरी करके ईवीएम हैक करके मुख्यमंत्री बनी हैं. दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ थी. भाजपा ने दिल्ली में वोट चोरी करके और ईवीएम हैक करके सरकार बनाई है.

सीएम रेखा ने ईवीएम हैक करने की बात स्वीकारी: कांग्रेस प्रवक्ता

कांग्रेस के प्रवक्ता अनुज अत्रे ने कहा कि खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ईवीएम हैक करने की बात स्वीकार करके यह साबित कर दिया है कि राहुल गांधी जो वोट चोरी का मुद्दा काफी समय से उठा रहे हैं वह ठीक है. उन्होंने कहा रेखा गुप्ता की बात बहुत गंभीर है. कांग्रेस ने ईवीएम हैक की या नहीं उसका तो कोई प्रमाण नहीं है. 70 साल पहले तो ईवीएम था ही नहीं.

अनुज अत्रे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ईवीएम के आने के बाद ही चुनाव हारी. ईवीएम आने के बाद लगातार भाजपा चुनाव पर चुनाव जीतती जा रही है. राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेता वोट चोरी की जो बात उठा रहे हैं. आज वह मुख्यमंत्री के मुंह से भी बाहर आ गई. चुनाव आयोग की आंखें अब खुलनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा यह बात स्वीकार की जा रही है.

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव देश का भविष्य तय करते हैं. जिन प्रदेशों में जनता भाजपा को नकार रही है, उन प्रदेशों में भी उनकी सरकार बन रही है. जहां जनता भाजपा को पसंद नहीं कर रही है, जिन बूथों पर उनके वोट नहीं हैं. वहां भी यह चुनाव जीत रहे हैं. इससे यह स्पष्ट है कि वोट चोरी की जा रही है. चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए.

