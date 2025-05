ETV Bharat / state

आम जनता को फिर से महंगाई का झटका, आंचल डेरी ने बढ़ाए दूध के दाम, जानिए नए रेट - HIKES MILK PRICE UTTARAKHAND

आंचल डेरी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 3, 2025 at 2:00 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 2:41 PM IST 2 Min Read

हल्द्वानी: आम जनता को एक बार फिर से महंगाई का झटका लगा है. उत्तराखंड में आंचल डेयरी ने दूध और अन्य उत्पादों के दाम बढ़ाए है. नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ आंचल डेरी ने अपने दूध और दूध से बने पदार्थों के दामों में 2 प्रतिशत से लेकर 6 प्रतिशत तक की वृद्धि की है. नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने बताया कि बीते दिनों अन्य कंपनी ने भी दूध के दामों में बढ़ोतरी की थी. इसके बाद नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने भी दामों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है. बढ़े हुए दाम 4 मई से लागू होगा. उत्तराखंड की आंचल सहकारी डेरी के नए दाम. (ETV Bharat)

