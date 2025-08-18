ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में आप किसी दल के साथ नहीं करेगी गठबंधन: मुकेश अहलावत

छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन से इंकार किया है.

AAM AADMI PARTY IN CG
छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की रणनीति (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 18, 2025 at 8:09 PM IST

कोरबा: छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी एक बार फिर सक्रिय दिख रही है. सोमवार को आप के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी मुकेश अहलावत कोरबा के दौरे पर रहे. उन्होंने टीपी नगर स्थित प्रेस क्लब तिलक भवन में पत्रकारों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र रूप से काम करेगी. किसी भी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा. मुकेश अहलावत छत्तीसगढ़ के संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इसके साथ ही दिल्ली से वे आप के विधायक भी हैं. दिल्ली में आप की सरकार में वह कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं. वर्तमान में दिल्ली की विधानसभा में वह उप नेता प्रतिपक्ष भी हैं. मुकेश के साथ छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे.

कोरबा के लिए राख बड़ी समस्या: पत्रकारों ने मुकेश अहलावत से सवाल किया कि कोरबा में राख एक बहुत बड़ी समस्या है. उस पर उन्होंने कहा कि हम जहां भी देखते हैं, सड़कों पर गड्ढे और राख का ढेर नजर आता है.जो कि सांस के साथ लोगों के फेफड़ों तक पहुंच रहा है. यह गंभीर बीमारी का कारण बन रहा है. इसका स्थाई समाधान किए जाने की जरूरत है.

आने वाले समय में हम निश्चित तौर पर हम राख की समस्या को खत्म करने की दिशा में काम करेंगे. बिजली लोगों के लिए जरूरी है लेकिन उसकी कीमत यह नहीं होनी चाहिए. दिल्ली में हमने कई योजनाएं लॉन्च की थी. कई रचनात्मक कार्य किए, लोग कहते थे कि शून्य बिजली बिल असंभव है, लेकिन हमने दिल्ली में इसे साकार किया था और भी कई काम किए हैं- मुकेश अहलावत, आप सह प्रदेश प्रभारी, छत्तीसगढ़

"वोट चोरी का इल्जाम सबसे पहले केजरीवाल ने लगाया": मुकेश अहलावत ने यह भी कहा कि राहुल गांधी अभी वोट चोरी का इल्जाम इलेक्शन कमीशन पर लगा रहे हैं, लेकिन जब दिल्ली में चुनाव हुए थे. तब अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले वोट चोरी की बात सामने लाई थी.

जिस तरह का सर्वे राहुल गांधी ने अभी किया है. हमने 10 महीने पहले कर लिया था और बताया था कि दिल्ली की कई विधानसभा में किस तरह से मतदाता सूची में गड़बड़ी है. लेकिन तब इसे उतना तवज्जो नहीं दिया गया. अब वही बात कांग्रेस कर रही है. केजरीवाल का दिमाग सबसे तेज काम करता है और उन्होंने पहले ही वोट चोरी की बात कह दी थी- मुकेश अहलावत, आप सह प्रदेश प्रभारी, छत्तीसगढ़

"छत्तीसगढ़ में आप किसी दल से नहीं करेगी गठबंधन": छत्तीसगढ़ में पिछली बार हमने बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन किया था. जिससे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता काफी मायूस भी हुए हैं, लेकिन अब हम यह समझ चुके हैं, यहां का संगठन काफी मजबूत था.बड़ी-बड़ी सभाएं हुई हैं. अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए साढ़े तीन साल का वक्त बाकी है. आने वाले समय में हम पूरी तरह से स्वतंत्र होकर छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेंगे, किसी भी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन नहीं होगा. वर्तमान में भी हम सड़क की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं. छत्तीसगढ़ के स्थानीय मुद्दों को लेकर हम जमीन पर जा रहे हैं. कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं. संगठन को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है.

"कोरबा में भ्रष्टाचार को लेकर करेंगे आंदोलन": आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू भी प्रेस वार्ता में मौजूद थे. उन्होंने कहा कि कोरबा जिले में डीएमएफ घोटाला, कोयला घोटाला कई तरह के घोटाले हुए हैं. यहां के नेता भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूब चुके हैं. आरटीआई के माध्यम से हम साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं. जैसे ही हमारी दस्तावेज की तैयारी पूरी हो जाएगी.हम भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे.आम आदमी पार्टी जब भी कोई लड़ाई लड़ेगी. प्रमाण के साथ मैदान पर उतरेगी.आने वाले समय में हम जमीन की लड़ाई लड़ेंगे.

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

