रायपुर : आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में स्कूलों की हालत पर चिंता जताई है.छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सूरज उपाध्याय ने बताया कि छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में स्कूलों की स्थिति काफी बदतर हो चुकी है. इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने कई स्कूलों को बंद कर दिया है. प्रदेश के कई स्कूल में शिक्षकों के हजारों पद रिक्त पड़े हुए हैं.

धर्म की राजनीति में धकलने का आरोप : आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए कि जो बच्चे स्कूल से पढ़कर निकल गए हैं, उन्हें सरकार धर्म की राजनीति में धकेलने का काम कर रही है. मुद्दों से भटकाने के लिए कभी धर्म को लायेंगे, कभी जात को लायेंगे, कभी आपस में लड़ाएंगे. लेकिन शिक्षा को लेकर ये सरकार गंभीर नहीं है. 3 महीने में स्कूलों की स्थिति और शिक्षकों की भर्ती सरकार नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी सरकार को घेरेगी.

धर्म की राजनीति में नौजवानों को ढकेल रही बीजेपी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सूरज उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी सरकार के 20 महीने बीत जाने के बाद भी प्रदेश में शिक्षा मंत्री का पद खाली है. इसके साथ ही प्रदेश सरकार दो मंत्रियों की भर्ती भी मंत्रिमंडल में नहीं कर पा रही है. वो छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती कैसे करेगी ? यह तो पढ़ने वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूं लेकिन जो बच्चे स्कूल से पढ़ लिखकर निकल गए हैं. उनको नौकरी ना देना पड़े. इसलिए यह सरकार 10463 स्कूलों को बंद करती है.

प्रदेश सरकार पर लगाए गंभीर आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

63053 पद शिक्षकों के रिक्त थे उसको काटकर सीधा 30561 पर लाने का काम सरकार करती है, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके भविष्य को अंधकार में डालना और जो बच्चे पढ़कर निकल गए हैं उनको नौकरी ना देना. धर्म की राजनीति में धकेलने का काम ये सरकार कर रही है- सूरज उपाध्याय, प्रवक्ता, AAP

स्कूलों की हालत पर आम आदमी पार्टी ने जताई चिंता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरकार पर गंभीर आरोप : छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सूरज उपाध्याय के मुताबिक 15 जून 2025 को लोक शिक्षण संचनालय ने एक रिपोर्ट दी है. जिसमें आज भी 30561 पद रिक्त है. सांय सांय सरकार 5000 शिक्षकों की भर्ती निकालती है. इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के नौनिहालों से छत्तीसगढ़ की जनता से और छत्तीसगढ़ के लोग शिक्षित हो. इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है. बच्चे जब पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी नहीं मांगेंगे. पढ़ेगा नहीं तो सवाल भी नहीं करेगा और बच्चा जब पढ़ेगा ही नहीं तो वह वोट बैंक बनकर रह जाएगा. भारतीय जनता पार्टी की यह जो धर्म की राजनीति है उधर धकेलने का काम आएगा. आम आदमी पार्टी ने जब प्रदेश के 33 जिलों के स्कूलों का दौरा किया तो पाया की स्कूलों की स्थिति काफी दयनीय है.