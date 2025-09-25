ETV Bharat / state

रोजगार और सामाजिक न्याय की मांग, AAP की पदयात्रा 31 अक्टूबर से, सरयू अयोध्या से संगम प्रयागराज तक जाएगी

आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि बेरोजगारी और अन्याय के खिलाफ 15 दिवसीय पदयात्रा निकाली जाएगी.

आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह
September 25, 2025

लखनऊ: रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो" के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी (आप) उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में सरयू से संगम तक पदयात्रा निकालेगी. यह पदयात्रा आगामी 31 अक्टूबर को सरदार बल्लभ भाई पटेल जी की जयंती से शुरू होगी और 15 नवंबर को इसका समापन होगा. पदयात्रा में सांसद संजय सिंह के साथ बड़ी संख्या में प्रदेश के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे.

उत्तर प्रदेश का युवा रोजगार मांग रहा: उन्होंने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से आवाह्न किया है कि इस पदयात्रा में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले. गुरुवार को राजधानी लखनऊ में पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए सांसद संजय सिंह ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश का युवा रोजगार मांग रहा है, लेकिन उसे सिर्फ पेपर लीक का सामना करना पड़ रहा है. फिर चाहे वह लेखपाल की भर्ती हो, शिक्षक भर्ती हो सिपाही भर्ती हो या दारोगा भर्ती हो, भ्रष्टाचार इस हद तक व्याप्त हो गया है कि अभी हाल में पीसीएस जे का पेपर भी लीक हो गया.

लाखों नौजवानों का भविष्य बर्बाद हुआ: आप सांसद ने कहा कि पेपर लीक के इस खेल से लाखों नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो गया है और जो लोग नौकरी कर रहे हैं, वह भी आए दिन अलग-अलग समस्याओं से गुजर रहे हैं. कहीं शिक्षामित्र आत्महत्या कर रहे हैं, तो कहीं आंगनवाड़ी में कार्य करने वाली बहने संघर्ष कर रही हैं.

यही नहीं शिक्षकों के लिए टीईटी पास करने का एक नया फरमान जारी कर दिया गया है. संजय सिंह ने कहा कि रोजगार के मामले में पूरा उत्तर प्रदेश आज जीरो पर खड़ा है. उन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों से अपील की कि इस पदयात्रा में बढ़-चढ़कर हिस्सा लीजिये.

उत्तर प्रदेश में जातियों के नाम पर भेदभाव: सांसद संजय सिंह ने कहा की उत्तर प्रदेश में जातियों के नाम पर जो भेदभाव हो रहा है, जिस तरह से समाज के शोषित वंचित और दलित लोगों का अधिकार छीना जा रहा है. उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं, उनका आरक्षण मारा जा रहा है. यही नहीं थानों और सरकारी विभागों में भी उनका उत्पीड़न हो रहा है.

दलित शोषित और वंचित वर्ग के लोगों को अपना काम करने के लिए केवल रिश्वत देनी पड़ती है, बल्कि जातीय दंश भी झेलने पड़ रहा है. इसलिए सामाजिक न्याय की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू होनी चाहिए. अभी हाल ही में लखीमपुर में कॉपरेटिव बैंक में 27 पदों के सापेक्ष 15 ठाकुर, 4 ब्राह्मण की भर्ती कर आरक्षण घोटाला करते हुए दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज के हकों को मारा गया है.

दलित समाज के लोगों का अधिकार छीना जा रहा: संजय सिंह ने कहा कि पदयात्रा में हमारा नारा है 'रोजगार दो सामाजिक न्याय दो'. उन्होंने कहा कि चार प्रमुख जनपदों अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से गुजरने वाली इस पदयात्रा के दौरान जगह-जगह सभाओं और जन संवाद के माध्यम से जनता के मुद्दों को सामने लाने का प्रयास किया जाएगा.

संजय सिंह ने बताया कि लगभग 200 किलोमीटर की इस पदयात्रा में हमारे तीन प्रमुख प्रांत अयोध्या प्रांत, बौद्ध प्रांत और काशी प्रांत के साथी शामिल होंगे. इसके लिए हमने 7 सदस्यीय समिति बनाई है.

