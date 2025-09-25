ETV Bharat / state

रोजगार और सामाजिक न्याय की मांग, AAP की पदयात्रा 31 अक्टूबर से, सरयू अयोध्या से संगम प्रयागराज तक जाएगी

लखनऊ: रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो" के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी (आप) उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में सरयू से संगम तक पदयात्रा निकालेगी. यह पदयात्रा आगामी 31 अक्टूबर को सरदार बल्लभ भाई पटेल जी की जयंती से शुरू होगी और 15 नवंबर को इसका समापन होगा. पदयात्रा में सांसद संजय सिंह के साथ बड़ी संख्या में प्रदेश के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे.

उत्तर प्रदेश का युवा रोजगार मांग रहा: उन्होंने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से आवाह्न किया है कि इस पदयात्रा में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले. गुरुवार को राजधानी लखनऊ में पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए सांसद संजय सिंह ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश का युवा रोजगार मांग रहा है, लेकिन उसे सिर्फ पेपर लीक का सामना करना पड़ रहा है. फिर चाहे वह लेखपाल की भर्ती हो, शिक्षक भर्ती हो सिपाही भर्ती हो या दारोगा भर्ती हो, भ्रष्टाचार इस हद तक व्याप्त हो गया है कि अभी हाल में पीसीएस जे का पेपर भी लीक हो गया.

लाखों नौजवानों का भविष्य बर्बाद हुआ: आप सांसद ने कहा कि पेपर लीक के इस खेल से लाखों नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो गया है और जो लोग नौकरी कर रहे हैं, वह भी आए दिन अलग-अलग समस्याओं से गुजर रहे हैं. कहीं शिक्षामित्र आत्महत्या कर रहे हैं, तो कहीं आंगनवाड़ी में कार्य करने वाली बहने संघर्ष कर रही हैं.

यही नहीं शिक्षकों के लिए टीईटी पास करने का एक नया फरमान जारी कर दिया गया है. संजय सिंह ने कहा कि रोजगार के मामले में पूरा उत्तर प्रदेश आज जीरो पर खड़ा है. उन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों से अपील की कि इस पदयात्रा में बढ़-चढ़कर हिस्सा लीजिये.