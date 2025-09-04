दंतेवाड़ा: आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज दंतेवाड़ा में मार्च निकाला. मार्च में शामिल नेताओं ने एक सुर में कहा कि किसानों का हक छीना जा रहा है. आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में कुछ किसान भी शामिल हुए. नेताओं ने कहा कि दंतेवाड़ा जैविक जिला है इसके बावजूद इसका लाभ किसानों को नहीं मिल रहा. मार्च में शामिल लोग बड़ी संख्या में नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतरे. नाराज कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ मिलकर अपनी मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन भी कलेक्टर को सौंपा. आप कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर से कहा कि वो किसानों के हक में उचित कार्रवाई करें.

प्रदर्शन में शामिल किसानों की मांग: किसानों का कहना है कि जैविक जिला होने के कारण उन्हें हमेशा जैविक खाद की आवश्यकता रहती है, लेकिन समय पर खाद और कृषि यंत्र उपलब्ध नहीं हो पाते. कई बार शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद अब तक उन्हें कोई सुविधा नहीं मिली . किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि जैविक खाद से उत्पादित फसल और रासायनिक खाद से उत्पादित फसल को बाजार में समान मूल्य मिलता है, जबकि जैविक उत्पादों का मूल्य अलग निर्धारित होना चाहिए.

दंतेवाड़ा में निकाला मार्च (ETV Bharat)

ग्राम स्तर पर आजीविका की समस्या: ग्राम स्तर पर किसानों ने अपनी आजीविका की समस्या भी रखी. किसानों ने बताया कि ग्रामीण किसान साल में लगभग छह माह कृषि कार्य करते हैं. शेष छह माह घर पर या छोटे-मोटे कार्य कर किसी तरह परिवार का पालन-पोषण करते हैं. ऐसे हालात में उनकी आमदनी पर्याप्त नहीं होती.

हम चाहते हैं कि डीएमएफ, सीएसआर मद से 169 ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की स्वीकृति दी जाए, ताकि ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो सके: किसान

यदि हमारी मांगों पर शीघ्र जिला प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के बैनर तले आंदोलन को और तेज करेंगे: किसान

दंतेवाड़ा जैविक जिला: आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष बल्लू भवानी बताया कि दंतेवाड़ा जैविक जिला के नाम से जाना जाता है. परंतु यहां के किसानों को इसका सीधा लाभ नहीं मिल पा रहा है. जबकि दंतेवाड़ा जिला में डीएमएफ और सीएसआर मद जिले के किसानों को सीधा लाभ मिलना चाहिए जो जिला प्रशासन के माध्यम से किया जाता है. परंतु जिला प्रशासन द्वारा इस मद का दुरुपयोग किया जा रहा है. जिसके कारण जैविक खेती करने वाले किसान परेशान हैं.

बाढ़ पीड़ितों को मदद देने की मांग: जिला अध्यक्ष बल्लू भवानी ने किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए एक मांगपत्र कलेक्टर को सौंपा. भवानी ने कलेक्टर को बताया कि जैविक जिला होने के कारण यही साथ सब्जी जैविक खेती के माध्यम से उगाई जाती है, परंतु उसका मार्केट नहीं होने के कारण उन्हें उसका मूल्य नहीं मिल पाता. जिसके लिए जैविक सब्जियों का अलग से मार्केट जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना चाहिए. आप ने नेता ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को भी उचित मदद नहीं मिल रही है.