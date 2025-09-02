लखनऊ: यूपी में बाढ़ बारिश से बुरा हाल हो गया है. प्रदेश की लगभग सभी छोटी-बड़ी नदियां उफान पर हैं. तराई वाले इलाकों के हालात बद से बदतर हो गए हैं. नेपाल की नदियां सीमावर्ती क्षेत्रों में कहर बरपा रही हैं. वहीं पहाड़ पर बारिश के चलते बांधों से लगातार पानी छोड़े जाने से हालात बिगड़ गए हैं. यूपी की राजधानी लखनऊ समेत करीब 38 जिलों में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है.

लगातार बारिश और नदियों के उफनाने से नदी किनारे के सैकड़ों गांव डूब गए हैं. मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सक्रिय है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पिछले 48 घंटे से झमाझम हो रही है. मंगलवार को भी लखनऊ समेत 25 जिलों में भारी बारिश हो सकती है.

क्या कहता है यूपी का मानसून मीटर. (Photo Credit; ETV Bharat)

पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 8.7 मिली मीटर के सापेक्ष 14.02 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 161% अधिक है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 5 मिमी के सापेक्ष 32.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 656% अधिक है.

यूपी के 25 जिलों में बारिश के कहर का अलर्ट: मौसम विभाग ने यूपी के 25 जिलों सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, जौनपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, बागपत, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, अमरोहा, संभल, बदायूं में मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है.

लखनऊ का मौसम: लखनऊ में पिछले 48 घंटे में रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है. सोमवार देर रात से शुरू हुई बारिश का सिलसिला मंगलवार सुबह तक जारी रहा. बारिश होने तथा बादल छाए रहने के कारण अधिकतम तापमान में प्रभावी कमी दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है.

यूपी में कहां कितनी बारिश हुई. (Photo Credit; ETV Bharat)

पिछले 24 घंटे में लखनऊ में 28.2 मिली मीटर बारिश रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 355% अधिक है. वहीं एक जून से लेकर 1 सितंबर तक लखनऊ में अनुमानित बारिश 525.5 मिलीमीटर के सापेक्ष 571 मिमी रिकॉर्ड की गई जो समान्य से 9% अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को लखनऊ में तेज बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 31 में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 7.01 मिमी के सापेक्ष 21.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 302% अधिक है. वहीं 1 जून से लेकर एक सितंबर तक अनुमानित बारिश 600.2 मिलीमीटर के सापेक्ष 601 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य है.

यूपी में कहां हुई सबसे ज्यादा बारिश

संभल 103 मिमी

मेरठ 66 मिमी

फिरोजाबाद 57 मिमी

फर्रुखाबाद 52 मिमी

बदायूं 48.8 मिमी

अलीगढ़ 43.4 मिमी

यूपी का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि मंगलवार को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के आइसोलेटेड स्थान पर भारी बारिश होने की संभावना है. इसके बाद मौसम फिर से परिवर्तित होगा और बारिश की तीव्रता व क्षेत्रफल में कमी आएगी. हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा.

