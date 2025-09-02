ETV Bharat / state

यूपी में 24 घंटे कहर बरपाएगा मानसून; 25 जिलों में भारी बारिश का IMD अलर्ट, पश्चिम में 656% अधिक हुई बरसात - AAJ KA MAUSAM

पिछले 24 घंटे में लखनऊ में 28.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 355% अधिक है. जबकि, यूपी में 302% अधिक बारिश हुई.

Etv Bharat
पीलीभीत में 48 घंटे से हो रही बारिश से बुरा हाल हो गया है. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 9:54 AM IST

3 Min Read

लखनऊ: यूपी में बाढ़ बारिश से बुरा हाल हो गया है. प्रदेश की लगभग सभी छोटी-बड़ी नदियां उफान पर हैं. तराई वाले इलाकों के हालात बद से बदतर हो गए हैं. नेपाल की नदियां सीमावर्ती क्षेत्रों में कहर बरपा रही हैं. वहीं पहाड़ पर बारिश के चलते बांधों से लगातार पानी छोड़े जाने से हालात बिगड़ गए हैं. यूपी की राजधानी लखनऊ समेत करीब 38 जिलों में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है.

लगातार बारिश और नदियों के उफनाने से नदी किनारे के सैकड़ों गांव डूब गए हैं. मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सक्रिय है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पिछले 48 घंटे से झमाझम हो रही है. मंगलवार को भी लखनऊ समेत 25 जिलों में भारी बारिश हो सकती है.

क्या कहता है यूपी का मानसून मीटर.
क्या कहता है यूपी का मानसून मीटर. (Photo Credit; ETV Bharat)

पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 8.7 मिली मीटर के सापेक्ष 14.02 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 161% अधिक है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 5 मिमी के सापेक्ष 32.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 656% अधिक है.

यूपी के 25 जिलों में बारिश के कहर का अलर्ट: मौसम विभाग ने यूपी के 25 जिलों सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, जौनपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, बागपत, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, अमरोहा, संभल, बदायूं में मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है.

लखनऊ का मौसम: लखनऊ में पिछले 48 घंटे में रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है. सोमवार देर रात से शुरू हुई बारिश का सिलसिला मंगलवार सुबह तक जारी रहा. बारिश होने तथा बादल छाए रहने के कारण अधिकतम तापमान में प्रभावी कमी दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है.

यूपी में कहां कितनी बारिश हुई.
यूपी में कहां कितनी बारिश हुई. (Photo Credit; ETV Bharat)

पिछले 24 घंटे में लखनऊ में 28.2 मिली मीटर बारिश रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 355% अधिक है. वहीं एक जून से लेकर 1 सितंबर तक लखनऊ में अनुमानित बारिश 525.5 मिलीमीटर के सापेक्ष 571 मिमी रिकॉर्ड की गई जो समान्य से 9% अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को लखनऊ में तेज बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 31 में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 7.01 मिमी के सापेक्ष 21.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 302% अधिक है. वहीं 1 जून से लेकर एक सितंबर तक अनुमानित बारिश 600.2 मिलीमीटर के सापेक्ष 601 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य है.

यूपी में कहां हुई सबसे ज्यादा बारिश

  • संभल 103 मिमी
  • मेरठ 66 मिमी
  • फिरोजाबाद 57 मिमी
  • फर्रुखाबाद 52 मिमी
  • बदायूं 48.8 मिमी
  • अलीगढ़ 43.4 मिमी

यूपी का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि मंगलवार को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के आइसोलेटेड स्थान पर भारी बारिश होने की संभावना है. इसके बाद मौसम फिर से परिवर्तित होगा और बारिश की तीव्रता व क्षेत्रफल में कमी आएगी. हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा.

ये भी पढ़ेंः यूपी में बाढ़-बारिश; पीलीभीत-टनकपुर हाईवे पर पानी भरा, अफसरों ने होटल में ली शरण

लखनऊ: यूपी में बाढ़ बारिश से बुरा हाल हो गया है. प्रदेश की लगभग सभी छोटी-बड़ी नदियां उफान पर हैं. तराई वाले इलाकों के हालात बद से बदतर हो गए हैं. नेपाल की नदियां सीमावर्ती क्षेत्रों में कहर बरपा रही हैं. वहीं पहाड़ पर बारिश के चलते बांधों से लगातार पानी छोड़े जाने से हालात बिगड़ गए हैं. यूपी की राजधानी लखनऊ समेत करीब 38 जिलों में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है.

लगातार बारिश और नदियों के उफनाने से नदी किनारे के सैकड़ों गांव डूब गए हैं. मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सक्रिय है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पिछले 48 घंटे से झमाझम हो रही है. मंगलवार को भी लखनऊ समेत 25 जिलों में भारी बारिश हो सकती है.

क्या कहता है यूपी का मानसून मीटर.
क्या कहता है यूपी का मानसून मीटर. (Photo Credit; ETV Bharat)

पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 8.7 मिली मीटर के सापेक्ष 14.02 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 161% अधिक है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 5 मिमी के सापेक्ष 32.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 656% अधिक है.

यूपी के 25 जिलों में बारिश के कहर का अलर्ट: मौसम विभाग ने यूपी के 25 जिलों सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, जौनपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, बागपत, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, अमरोहा, संभल, बदायूं में मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है.

लखनऊ का मौसम: लखनऊ में पिछले 48 घंटे में रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है. सोमवार देर रात से शुरू हुई बारिश का सिलसिला मंगलवार सुबह तक जारी रहा. बारिश होने तथा बादल छाए रहने के कारण अधिकतम तापमान में प्रभावी कमी दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है.

यूपी में कहां कितनी बारिश हुई.
यूपी में कहां कितनी बारिश हुई. (Photo Credit; ETV Bharat)

पिछले 24 घंटे में लखनऊ में 28.2 मिली मीटर बारिश रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 355% अधिक है. वहीं एक जून से लेकर 1 सितंबर तक लखनऊ में अनुमानित बारिश 525.5 मिलीमीटर के सापेक्ष 571 मिमी रिकॉर्ड की गई जो समान्य से 9% अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को लखनऊ में तेज बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 31 में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 7.01 मिमी के सापेक्ष 21.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 302% अधिक है. वहीं 1 जून से लेकर एक सितंबर तक अनुमानित बारिश 600.2 मिलीमीटर के सापेक्ष 601 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य है.

यूपी में कहां हुई सबसे ज्यादा बारिश

  • संभल 103 मिमी
  • मेरठ 66 मिमी
  • फिरोजाबाद 57 मिमी
  • फर्रुखाबाद 52 मिमी
  • बदायूं 48.8 मिमी
  • अलीगढ़ 43.4 मिमी

यूपी का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि मंगलवार को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के आइसोलेटेड स्थान पर भारी बारिश होने की संभावना है. इसके बाद मौसम फिर से परिवर्तित होगा और बारिश की तीव्रता व क्षेत्रफल में कमी आएगी. हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा.

ये भी पढ़ेंः यूपी में बाढ़-बारिश; पीलीभीत-टनकपुर हाईवे पर पानी भरा, अफसरों ने होटल में ली शरण

For All Latest Updates

TAGGED:

UP TODAYS WEATHERUP WEATHER NEWSUP IMD ALERTUP HEAVY RAIN IMD ALERTAAJ KA MAUSAM

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.