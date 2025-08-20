लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे से ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क बना हुआ है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1-2 जिलों में भारी बारिश भी हुई. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मौसम सूखा रहा. कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई. लेकिन, बुधवार से मौसम फिर से पलटेगा.

मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से मानसून एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ेगा. प्रदेश के 19 जिलों में भारी हो सकती है. पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 9.5 मिली मीटर के सापेक्ष 0.6 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 94% कम है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 8.8 मिलीमीटर के सापेक्ष 2.8 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 76% कम है.

यूपी के 19 जिलों में आज बारिश की संभावना: मौसम विभाग ने यूपी के ललितपुर, झांसी, महोबा, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, संत रविदास नगर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर के आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है.

लखनऊ को आज उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत: लखनऊ में मंगलवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा, तेज धूप निकली. दिन में कई बार बादलों की आवाजाही भी रही. मौसम में सामान्य से अधिक आद्रता होने तथा तेज धूप निकलने के कारण लखनऊ के लोग उमस भरी गर्मी से बेहाल दिखे. अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रिकॉर्ड किया गया.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी कुछ स्थानों पर गलज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

यूपी में 24 घंटे में 87 फीसद कम बारिश: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 9.2 मिमी के सापेक्ष 1.2 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 87% कम है. वहीं, एक जून से लेकर 19 अगस्त तक उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 513.7 मिमी के सापेक्ष 521.2 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से एक प्रतिशत अधिक है.

यूपी में कहां कितनी बारिश हुई

शामली - 36.9 मिमी

मेरठ - 34.7 मिमी

बागपत - 13.3 मिमी

मुजफ्फरनगर - 6 मिमी

बस्ती - 4 मिमी

यूपी का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि बुधवार को उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. वहीं पूर्वा उत्तर प्रदेश के आइसोलेटेड स्थान पर भी बारिश होने की संभावना है. गुरुवार से मानसून के फिर सक्रिय होने की संभावना है, जिसके कारण 22 से लेकर 25 अगस्त को उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है.

