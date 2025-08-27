ETV Bharat / state

यूपी के 22 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट; 30 अगस्त से मानसून फिर से पकड़ेगा रफ्तार - AAJ KA MAUSAM

24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानिक बारिश 8.1 मिलीमीटर के सापेक्ष 6.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 16% कम है.

यूपी की राजधानी लखनऊ में बीते 24 घंटे में हुई जोरदार बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 27, 2025 at 10:15 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के सक्रिय होने से पिछले 48 घंटे में जमकर बारिश हो रही है. 41 जिलों में मूसलाधार बारिश होने से घरों और ऑफिस में पानी भर गया. पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 8.2 मिलीमीटर के सापेक्ष 8.7 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 6% अधिक है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 7.9 मिमी के हिसाब से 4.2 मिमी रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 48% कम है.

मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को 22 जिलों सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजीपुर, हापुड़, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है.

लखनऊ का मौसम: लखनऊ में मंगलवार को सुबह के समय आसमान साफ रहा, दिन में कई स्थानों पर बादल छाए रहे, छिटपुट बारिश भी हुई. दोपहर बाद एक बार फिर बादल छटने से आसमान साफ हुआ और धूप खिली. अधिकतम तापमान में सोमवार के मुकाबले 2 डिग्री सेल्सियस के वृद्धि दर्ज की गई.

अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को लखनऊ में कुछ स्थानों पर बादल छाए रहेंगे. हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 33 व न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

24 घंटे में अनुमान से कम बारिश: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानिक बारिश 8.1 मिलीमीटर के सापेक्ष 6.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 16% कम है. वहीं एक जून से लेकर 26 अगस्त तक अनुमानित बारिश 564.3 मिमी के सापेक्ष 562.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य है.

इन जिलों में हुई ज्यादा बारिश

  • बाराबंकी 25
  • फतेहपुर 24.4
  • लखनऊ 24.01
  • कानपुर नगर 20.5
  • रायबरेली 18

यूपी का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि आगामी 3-4 दिन में प्रदेश में मानसूनी सक्रियता में कमी आएगी. हालांकि, इसके बाद 30 अगस्त से पुनः बढ़ोतरी की संभावना है. आगामी 3-4 दिन में बंगाल की खाड़ी से पहाड़ों की ओर आ रही नमी के प्रभाव से उत्तराखंड से सटे जनपदों को छोड़कर उत्तर प्रदेश के अन्य भागों में छिटपुट बारिश होने की संभावना है. अन्य जगह मौसम साफ रहेगा.

लखनऊ में 30 अगस्त से होगी मूसलाधार बारिश: 30 अगस्त से परिस्थितियां अनुकूल होने पर प्रदेश में भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है. इसी क्रम में लखनऊ में भी 30 अगस्त के बाद फिर से अच्छी वर्षा के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं.

