आगर मालवा : कुछ सालों से गणेश पर्व पर शुरू किए गए अभियान बेहद सार्थक साबित हो रहे हैं. कुछ साल पहले तक गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा था. अब गणेश पर्व पर्यावरण संरक्षण में मदद करने लगा है. खास बात ये है कि अब अधिकांश स्थानों पर ईको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं ही बन रही हैं. मध्य प्रदेश के आगर मालवा में लोगों ने गाय के गोबर से गणेश प्रतिमाएं बनाई तो इसकी डिमांड भी बढ़ गई.

महिला समूह की नई परंपरा से मिला रोजगार का साधन

आगर मालवा में गोवंश के गोबर से बनाई आकर्षक गणेश प्रतिमाओं में तुलसी के बीज भी डाले गए हैं. इन प्रतिमाओं को घर पर ही हो सकेगा विसर्जन. घर पर ही विसर्जन करने से तुलसी के पौधे उग आएंगे. गाय के गोबर की गणपति प्रतिमाएं आगर मालवा का महिला समूह बना रहा है. ये परंपरा पर्यावरण को भी नई ज़िंदगी दे रही है. लाडवन गांव की महिलाएं जय माता दी स्व-सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं. आजीविका मिशन ने इन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया. लोन की सुविधा दी गई और साथ ही बाज़ार तक पहंच भी आसान कर दी. इसका परिणाम ये हुआ कि महिलाएं आज आत्मनिर्भर बन चुकी हैं और घर बैठे रोजगार का साधन ईजाद कर लिया है.

गाय के गोबर से महिलाएं बना रही गणेश प्रतिमाएं (ETV BHARAT)

गोबर की प्रतिमाओं में मिलाए तुलसी के बीज

महिला समूह प्रतिनिधि रम्भा बाई और विकास प्रबंधक आजीविका मिशन मो. रिज़वान ने बताया "सबसे पहले गाय का गोबर इकट्ठा किया जाता है. उसमें पाउडर मिलाकर अच्छे से गूंथा जाता है. फिर सांचे में भरकर गणपति का आकार दिया जाता है. सूखने के बाद इन्हें वॉटर कलर से सजाया जाता है. इन मूर्तियों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनमें तुलसी और फूलों के बीज डाले गए हैं, यानी विसर्जन के बाद ये प्रतिमाएं मिट्टी को खाद भी देंगी और उसी से नए पौधे भी उगेंगे."

इको-फ्रेंडली मूर्तियों की डिमांड बढ़ी

महिलाओं ने बताया "इको-फ्रेंडली मूर्तियों की डिमांड लगातार बढ़ रही है. लोग इन्हें खरीदकर न सिर्फ पर्यावरण बचाने का संकल्प ले रहे हैं बल्कि गोवंश संरक्षण में भी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं. आगर मालवा की इन महिलाओं ने साबित कर दिया है कि भक्ति हो या पर्यावरण. दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है. इस गणेश उत्सव पर जब बप्पा विराजेंगे तो उनके साथ आएगा प्रकृति संरक्षण का संदेश भी होगा."