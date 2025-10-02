ETV Bharat / state

आदिवासी समाज के उत्थान के लिए आदि कर्मयोगी अभियान, 154 जनजाति गांवों के लिए बना प्लान

कोरिया जिले में गांधी जयंती के अवसर पर आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत की गई.

Aadi Karmayogi campaign
आदि कर्मयोगी अभियान का शुभारंभ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2025 at 7:31 PM IST

कोरिया : महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर जिले के सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया. इन सभाओं में कलेक्टर चंदन त्रिपाठी और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे.

सीएम विष्णुदेव साय का पढ़ा गया संदेश : इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का संदेश पढ़ा गया.संदेश में ये कहा गया कि भारत स्वतंत्रता की हीरक जयंती के बाद अब अमृतकाल की ओर बढ़ रहा है. इस दौर में आदिवासी समाज का उत्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है. इसी उद्देश्य से 'आदि कर्मयोगी अभियान' की शुरुआत की गई है. यह अभियान विश्व का सबसे बड़ा अभियान है. जो जनजातीय समाज के जमीनी नेतृत्व को उभारने और उन्हें सुशासन में सक्रिय भागीदारी का अवसर देने वाला है.

154 जनजाति बहुल गांवों के लिए बना प्लान : कोरिया जिले के बैकुंठपुर एवं सोनहत विकासखंड के 154 जनजाति बहुल ग्राम में ग्राम विकास प्लान तैयार किया जा रहा है. ताकि यहां निवास करने वाले जनजाति परिवारों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके. ग्राम सभा में बाल विवाह और नशामुक्त समाज के लिए संकल्प भी लिया गया. ग्राम सभा के दौरान 'मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान' का एजेंडा भी प्रस्तुत किया गया.इसके तहत 6 से 8 अक्टूबर के बीच जिले के सरकारी स्कूलों में सामाजिक अंकेक्षण होगा. इसमें समुदाय और अभिभावकों की मौजूदगी में बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और सीखने-सिखाने की प्रक्रिया का आकलन किया जाएगा.

ग्राम सभा की उपस्थिति : जिले के ग्राम सभाओं में जिला स्तरीय नियुक्त नोडल अधिकारी, ग्राम सरपंच, पंच, पंचायत सचिव, कोटवार समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे. सभी ने मिलकर आदि कर्मयोगी अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया. गांवों के पदाधिकारियों ने अपने-अपने गांवों में अधोसंरचना और विकास से जुड़ी कमियों को दूर करने का निर्णय लिया.

आपको बता दें कि आदि कर्मयोगी अभियान आदिवासी समाज के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. यह अभियान न केवल आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाएगा, बल्कि उन्हें विकास की मुख्यधारा से भी जोड़ेगा. इस अभियान के माध्यम से हम अपने आदिवासी भाइयों और बहनों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं.साथ ही एक समृद्ध और समावेशी समाज का निर्माण कर सकते हैं.


