दिल्ली में आय प्रमाण पत्र के लिए आधार जरूरी, रेखा सरकार के प्रस्ताव को LG ने दी मंजूरी - AADHAAR MUST FOR INCOME CERTIFICATE

आधार प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य करने की मांग-रेखा गुप्ता ( ETV Bharat )

Published : August 6, 2025 at 10:25 AM IST | Updated : August 6, 2025 at 11:14 AM IST

नई दिल्ली : दिल्ली में अब आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आधार संख्या अनिवार्य कर दिया गया है. दिल्ली के अलग-अलग जिलों में आम लोग आय प्रमाण पत्र बनवाने जाएंगे तो उन्हें आधार कार्ड नंबर देना अनिवार्य होगा. इस संबंध में दिल्ली सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंजूरी दे दी है. यह प्रमाण पत्र दिल्ली में किसी भी सरकारी योजना के तहत वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता निर्धारित करता है. आधार-आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य करने की तैयारी उपराज्यपाल के पास भेजे गए प्रस्ताव का उद्देश्य आवेदकों को आय प्रमाण पत्र जारी करने में किसी भी अनियमितता को समाप्त करना है और यह सुनिश्चित करना है कि किसी योजना में वित्तीय सहायता के तहत पंजीकृत केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही लाभ मिले. उपराज्यपाल ने आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के तहत "आय प्रमाण पत्र जारी करने" की सेवा को अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है. जिसके तहत केंद्र व राज्य सरकार भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि से प्राप्त सब्सिडी लाभ या सेवा प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से आधार-आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य कर सकती है. आधार-आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य करने की तैयारी (ETV Bharat) आधार प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य करने की मांग-रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र का उपयोग विभिन्न योजनाओं और सब्सिडी जैसे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति, पेंशन, दिल्ली आरोग्य कोष के तहत वित्तीय सहायता आदि के लिए लाभार्थियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए किया जाता है, इसलिए इस उद्देश्य के लिए आधार प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य किया जाना चाहिए. सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से अपने अधिकार लेना आसान

