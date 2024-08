ETV Bharat / state

हादसों पर लगेगी लगाम, एक से ज्यादा बस नहीं चलाएंगे ड्राइवर, जानिए क्या है दिल्ली सरकार का प्लान - New Rules for Bus Drivers in Delhi

By ETV Bharat Delhi Team Published : Aug 8, 2024, 7:25 AM IST | Updated : Aug 8, 2024, 7:35 AM IST

बस हादसों पर रोक के लिए नये नियम अगले हफ्ते से होंगे लागू ( SOURCE: ETV BHARAT )

नई दिल्ली: दिल्ली में आए दिन हो रहे बस हादसों को रोकने के लिए दिल्ली सरकार जल्द नया नियम लागू करने वाली है. जिसके तहत ड्राइवरों की निगरानी की जाएगी. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि दिल्ली में एक बस ड्राइवर एक से ज्यादा जगह बस चला रहे हैं, जो हादसों की बड़ी वजह है. ऐसे में चालकों पर शिकंजा कसने के लिए आधार बेस बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन की व्यवस्था अगले एक हफ्ते में शुरू की जाएगी. परिवहन मंत्री कैलाश गाहलोत ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में ये जानकारी दी. एक ही जगह ड्यूटी कर सकते हैं बस ड्राइवर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि पता लगाया जा सके कि एक ड्राइवर एक से अधिक जगह बस चला रहा है. एक चालक 8 घंटे की ड्यूटी करता है जिसमें वह हैवी ट्रैफिक वह तमाम कारणों से थक जाता है ऐसे में वह बिना आराम किये दूसरी जगह बस चलाता है तो हादसा हो जाता है. नियम है कि एक चालक सिर्फ एक ही जगह ड्यूटी कर सकता है. यदि कोई चालक दो जगह ड्यूटी करता है तो यह गैरकानूनी है.

बस हादसे रोकने के लिए दिल्ली सरकार उठाएगी ये कदम

1 . सभी चालकों का डाटा एकीकृत किया जाएगा. बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन मशीन के जरिए अटेंडेंस लगेगी.

2. दिल्ली सरकार सिम्युलेटर खरीदेगी, इस सिम्युलेटर के जरिए चालकों को बेहतर ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे हादसे न हो.

3. ब्रेथ एनालाइजर मशीन सभी डिपो पर लगाई जाएंगी, जांच के बाद ही चालकों को बस लेकर रोड पर उतरने की अनुमति होगी.

4. चालकों को सही तरीके से बस चलाने के लिए सभी बस डिपो में रेगुलर वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा.

5. समय-समय पर चालकों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी, जिससे कि चालक को बीमारी के कारण कोई हादसा ना हो. दिल्ली में हाल ही में हुए बस हादसे: 03 अगस्त 2024 - रोहिणी में दो इलेक्ट्रिक बसें आपस मे टकरा गईं. इससे कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आ गईं. 22 जुलाई 2024 - पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन के पास इलेक्ट्रिक बस मेट्रो पिलर से टकरा गई, जिसमें महिला यात्री की मौत हो गई थी और कई अन्य यात्री घायल हो गए थे. 02 जुलाई 2024 - कीर्ती नगर इलाके में डीटीसी की बस पलट गई, बस में 15 यात्री सवार थे इनमें कुछ यात्रियों को गंभीर चोटें आईं. 04 नवंबर 2023 – रोहिणी इलाके में बेकाबू हुई इलेक्ट्रिक बस ने कई वाहनों को टक्कर मार दी थी. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. ये भी पढ़ें- एक से अधिक कंपनी की बसें चला रहे चालकों पर कसेगा शिकंजा, शुरू हो रही नई व्यवस्था ये भी पढ़ें- दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर, आपस में टकराई DTC की दो बसें, जानें किसकी गलती से हुआ हादसा

Last Updated : Aug 8, 2024, 7:35 AM IST