विदेश भेजने के नाम पर युवक से तीन लाख ठगे, मामला दर्ज - fraud in name of sending abroad

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : Jun 15, 2024, 9:58 AM IST

विदेश भेजने के नाम पर ठगी ( फाइल फोटो )

कुचामनसिटी. लाडनूं क्षेत्र के अनेक लोगों से उन्हें विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी व ठगी करने वाले महिला व पुरुष के खिलाफ मणू निवासी रघुवीर सिंह पुत्र बजरंगसिंह राजपूत ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है. लाडनूं थाने के सब इंस्पेक्टर प्रकाश चन्द ने बताया कि रिपोर्ट में मुल्जिमान ज्योति नायडू जोधपुर एवं नावेत निवासी महाराष्ट्र विदेश भेजने के काम करते हैं. उन्होंने उसे आबू धाबी में ऑयल फील्ड ऑफिसों में जॉब लगाने का कहा और कहा कि शुरू में उनके डाक्यूमेंट चार्ज लगेगा, उसके बाद 20 हजार रुपए कम्पनी से सलेक्शन मेल आने पर देने होंगे तथा उसके बाद मेडिकल के समय 20 हजार रुपए देने होंगे. फिर 1 लाख 70 हजार रुपए वीजा आने पर देने होंगे उसके बाद 1 लाख रूपए कॉन्ट्रेक्ट होने पर देने होंगे. ये सभी रुपए उनके कहे अनुसार नावेत फ्रांसिस कोली के खाते में डालने का कहा गया. पीड़ित ने आरोपियों के कहे अनुसार राशि उनके खाते में जमा करवा दी. पढ़ें: विदेश में काम दिलाने के नाम ठगी, दो लाख 60 हजार व पासपोर्ट हड़पा - ईमेल से भेजे फर्जी वीजा, कॉन्ट्रेक्ट लेटर : मुल्जिमों के कहे अनुसार उसने भेज दिए. 6 जून को कॉन्ट्रेक्ट कन्डीशन ऑफ एम्पलॉयमेंट लेटर उसने ऑयल फील्ड कम्पनी ड्रिलिंग कम्पनी का भेजा और कहा कि जल्द से जल्द टिकट भेज देंगे. कम्पनी में जॉब के लिए जल्द ही जाना है. 10 जून को जब अभियुक्त ज्योति नायडू से बात हुई तो उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया एवं कहा कि वह तो आगे नावेत फ्रांसिस कोली से काम करवा रही है और वह फोन नहीं उठा रहा है. तब उसने सीधे मुल्जिम नावेत फ्रांसिस कोली के मोबाईल नंबर पर फोन किया परन्तु उसका मोबाईल बंद आ रहा था. इस तरह मुल्जिमानों ने विदेश भेजने के नाम पर उके साथ धोखाधड़ी कर रुपए हड़प कर लिये एवं अपने मोबाईल भी बंद कर लिए. रिपोर्ट में बताया गया है कि इन मुल्जिमानों ने लाडनूं तहसील से करीब 3-4 व्यक्तियों के साथ विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी कर रुपए हड़पे हैं. सब इंस्पेक्टर प्रकाश चन्द ने बताया कि पीड़ित की रिपोर्ट के अनुसार मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है ,दो दिन पहले भी इस तरह का एक ओर मामला दर्ज किया गया है.