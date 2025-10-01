ETV Bharat / state

कोटा: मंदिर में गोली लगने से एक युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस

कोटा: जिले के मंडाना थाना इलाके में मंगलवार रात लगभग 9 बजे माता जी के मंदिर में गोली लगने से 25 वर्षीय शंकर लाल चारण पुत्र आयदान चारण की मौत हो गई. यह घटना मांदलिया पंचायत के रामगढ़ गांव स्थित मंदिर में हुई, जहां शारदीय नवरात्रि की अष्टमी की पूजा चल रही थी. गोली लगते ही परिजन युवक को लेकर कोटा के निजी अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया. शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया.

पुलिस ने मौके पर की जांच: एसपी सुजीत शंकर ने कहा कि परिजन की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी. इस मामले ने गांव व मंदिर में हड़कंप मचा दिया था. उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही मंडाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची. साथ में निजी अस्पताल की टीम, एफएसएल टीम, एमओबी और डॉग स्क्वायड भी घटनास्थल पर गई. पुलिस ने मंदिर और आसपास से साक्ष्य एकत्रित किए और कुछ लोगों को डिटेन कर पूछताछ कर रही है.