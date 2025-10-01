कोटा: मंदिर में गोली लगने से एक युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस
कोटा के मंडाना थाना क्षेत्र में माता जी के मंदिर में गोली लगने से 25 वर्षीय शंकर लाल चारण की मौत हो गई.
Published : October 1, 2025 at 9:04 AM IST
कोटा: जिले के मंडाना थाना इलाके में मंगलवार रात लगभग 9 बजे माता जी के मंदिर में गोली लगने से 25 वर्षीय शंकर लाल चारण पुत्र आयदान चारण की मौत हो गई. यह घटना मांदलिया पंचायत के रामगढ़ गांव स्थित मंदिर में हुई, जहां शारदीय नवरात्रि की अष्टमी की पूजा चल रही थी. गोली लगते ही परिजन युवक को लेकर कोटा के निजी अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया. शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया.
पुलिस ने मौके पर की जांच: एसपी सुजीत शंकर ने कहा कि परिजन की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी. इस मामले ने गांव व मंदिर में हड़कंप मचा दिया था. उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही मंडाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची. साथ में निजी अस्पताल की टीम, एफएसएल टीम, एमओबी और डॉग स्क्वायड भी घटनास्थल पर गई. पुलिस ने मंदिर और आसपास से साक्ष्य एकत्रित किए और कुछ लोगों को डिटेन कर पूछताछ कर रही है.
प्रारंभिक रिपोर्ट में सामने आया हादसा: कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि शुरुआत में परिजनों ने पुरानी रंजिश का हवाला देते हुए बालाराम पर गोली चलाने का आरोप लगाया, लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गोली गलती से श्यामलाल नामक युवक के पिस्तौल से चली और सीधे शंकर लाल के सिर में लगी.एसपी ने बताया कि मंदिर में दो पक्षो के बीच पहले से झगड़ा चल रहा था. इसी बीच शंकर लाल चारण और अन्य लोग भी वहां उपस्थित थे. पुलिस जाचं में जुटी है कि गोली किसने चलाई. जल्द ही घटना का खुलास किया जाएगा.