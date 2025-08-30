ETV Bharat / state

कैथल में युवक ने की खुदकुशी, मौत से पहले वीडियो बनाकर 3 लोगों को बताया दोषी, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज - YOUTH COMMITTED SUICIDE IN KAITHAL

कैथल में एक युवक ने खुदकुशी से पहले वीडियो बनाकर 3 लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है.

Vikram Suicide Case
कैथल में युवक ने की खुदकुशी
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 30, 2025 at 6:06 PM IST

2 Min Read

कैथलः हरियाणा के कैथल के मालखेड़ी गांव निवासी एक युवक ने खुदकुशी कर ली. खुदकुशी से पहले युवक ने अपने मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्ड किया. वीडियो में खुदकुशी के लिए मजबूर करने का आरोप एक महिला सहित 3 लोगों पर लगाया गया है. इस संबंध में युवक के परिजनों ने सिविल लाइन थाना में शिकायत दी है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

एक माह से था परेशान: मृतक के छोटे भाई प्रदीप ने बताया कि 'उसका भाई विक्रम बीते करीब एक महीने से काफी परेशान चल रहा था. वह परिवार को कह रहा था कि कुछ लोग उसे मानसिक तौर पर परेशान कर रहे हैं. उसने मरने से पहले जो वीडियो रिकॉर्ड की, उसमें कैलरम के नन्हा, सुमन और कैथल के शुभम को मौत के लिए जिम्मेदार बताया है.'

विक्रम के दो बच्चेः मृतक के छोटे भाई प्रदीप ने बताया कि 'आरोपियों की प्रताड़ना से तंग आकर उसके भाई विक्रम ने आत्महत्या कर ली. परिजनों ने बताया कि विक्रम के परिवार में माता-पिता के अलावा छोटा भाई है. उसकी शादी हो चुकी है. परिवार में पत्नी और दो छोटे बच्चे भी हैं.' परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने और परिवार को न्याय दिलाने की मांग की.

क्या बोले जांच अधिकारीः इस संबंध में सिविल लाइन थाना के जांच अधिकारी पारस ने बताया कि 'पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर लिए हैं. तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. मामले की जांच की जा रही है. जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी'

