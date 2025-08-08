Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

डलहौजी के होटल में युवक की मिली खून से लथपथ लाश, मौके से चाकू बरामद, पुलिस जांच में जुटी - DALHOUSIE YOUTH MURDER IN HOTEL

पर्यटन स्थल डलहौजी में एक निजी होटल में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है.

डलहौजी के होटल में मिली युवक की लाश
डलहौजी के होटल में मिली युवक की लाश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 1:30 PM IST

2 Min Read

डलहौजी: हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल डलहौजी में एक निजी होटल से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बीती देर रात पुलिस को सूचना मिली कि होटल के एक कमरे में एक व्यक्ति खून से लथपथ अवस्था में पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस थाना डलहौजी की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और अंदर का नजारा देख दंग रह गई.

पुलिस ने होटल के कमरे में देखा कि खून से लथपथ एक युवक पड़ा हुआ था, जिसकी मौत हो चुकी थी. वहीं, मौके पर पुलिस को खून से सना एक चाकू भी मिला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस ने कमरे को सील कर दिया. वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला आपसी कहासुनी या झगड़े से उपजे विवाद का लग रहा है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. घटनास्थल पर फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम को भी बुलाया गया है, जो मौके से साक्ष्य एकत्रित करने में जुटी है.

डलहौजी थाना के एएसआई जीवन ने बताया, “पुलिस को सूचना मिली थी कि एक होटल में युवक की लाश पड़ी है. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो उन्होंने होटल के कमरे में एक युवक की लाश देखी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. साथ ही मामले की छानबीन शुरू कर दी है. फिलहाल सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं".

जांच अधिकारी जीवन ने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक विश्लेषण के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा. पुलिस ने होटल स्टाफ से पूछताछ शुरू कर दी गई है और आगामी जांच की जा रही है. मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

ये भी पढ़ें: जेल में बंद कैदी ने दी जेलर के मर्डर की 'सुपारी', फोन रिकार्डिंग से हुआ था खुलासा, 1 गिरफ्तार

डलहौजी: हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल डलहौजी में एक निजी होटल से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बीती देर रात पुलिस को सूचना मिली कि होटल के एक कमरे में एक व्यक्ति खून से लथपथ अवस्था में पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस थाना डलहौजी की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और अंदर का नजारा देख दंग रह गई.

पुलिस ने होटल के कमरे में देखा कि खून से लथपथ एक युवक पड़ा हुआ था, जिसकी मौत हो चुकी थी. वहीं, मौके पर पुलिस को खून से सना एक चाकू भी मिला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस ने कमरे को सील कर दिया. वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला आपसी कहासुनी या झगड़े से उपजे विवाद का लग रहा है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. घटनास्थल पर फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम को भी बुलाया गया है, जो मौके से साक्ष्य एकत्रित करने में जुटी है.

डलहौजी थाना के एएसआई जीवन ने बताया, “पुलिस को सूचना मिली थी कि एक होटल में युवक की लाश पड़ी है. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो उन्होंने होटल के कमरे में एक युवक की लाश देखी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. साथ ही मामले की छानबीन शुरू कर दी है. फिलहाल सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं".

जांच अधिकारी जीवन ने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक विश्लेषण के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा. पुलिस ने होटल स्टाफ से पूछताछ शुरू कर दी गई है और आगामी जांच की जा रही है. मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

ये भी पढ़ें: जेल में बंद कैदी ने दी जेलर के मर्डर की 'सुपारी', फोन रिकार्डिंग से हुआ था खुलासा, 1 गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

DALHOUSIE YOUTH MURDER CASEDALHOUSIE MURDER IN HOTELDALHOUSIE HOTEL MURDER CASEडलहौजी होटल में हत्याDALHOUSIE YOUTH MURDER IN HOTEL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हिमाचल में क्या 15 साल पुरानी कार बनेगी कबाड़? कितनी बार रिन्यू हो सकती है RC

कौन हैं ये MLA, जिसने बारात में पहुंच खोल दी 'OPD' और बारातियों का करने लगे इलाज

हिमाचल में शराब की एक बोतल पर कितने सेस लगते हैं ? एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल

हिमाचल में क्यों चल रही है सेब से लदे हजारों पौधों पर आरी, 11 साल पहले एक चिट्ठी से खुले थे जंगलराज के राज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.