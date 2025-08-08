डलहौजी: हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल डलहौजी में एक निजी होटल से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बीती देर रात पुलिस को सूचना मिली कि होटल के एक कमरे में एक व्यक्ति खून से लथपथ अवस्था में पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस थाना डलहौजी की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और अंदर का नजारा देख दंग रह गई.

पुलिस ने होटल के कमरे में देखा कि खून से लथपथ एक युवक पड़ा हुआ था, जिसकी मौत हो चुकी थी. वहीं, मौके पर पुलिस को खून से सना एक चाकू भी मिला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस ने कमरे को सील कर दिया. वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला आपसी कहासुनी या झगड़े से उपजे विवाद का लग रहा है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. घटनास्थल पर फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम को भी बुलाया गया है, जो मौके से साक्ष्य एकत्रित करने में जुटी है.

डलहौजी थाना के एएसआई जीवन ने बताया, “पुलिस को सूचना मिली थी कि एक होटल में युवक की लाश पड़ी है. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो उन्होंने होटल के कमरे में एक युवक की लाश देखी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. साथ ही मामले की छानबीन शुरू कर दी है. फिलहाल सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं".

जांच अधिकारी जीवन ने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक विश्लेषण के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा. पुलिस ने होटल स्टाफ से पूछताछ शुरू कर दी गई है और आगामी जांच की जा रही है. मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

