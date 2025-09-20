ETV Bharat / state

निंबाहेड़ा में महिला पर चाकू से हमला, युवक दोस्ती के लिए बना रहा था दबाव

चित्तौड़गढ़: जिले के निंबाहेड़ा नगरपालिका क्षेत्र में शनिवार दोपहर चाकूबाजी की घटना से सनसनी फैल गई. रेलवे स्टेशन के सामने सब्जी बेचने वाली महिला पर चाकू से हमला हुआ. घायल महिला को निंबाहेड़ा जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है. घटना के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने नामजद केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

घटना के वक्त हड़कंप: निंबाहेड़ा कोतवाली पुलिस थाने के सहायक उप निरीक्षक सूरज कुमार ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब 12 बजे घटना हुई. रेलवे स्टेशन के सामने 35 वर्षीय महिला पर आरोपी युवक ने चाकू से हमला कर दिया. महिला के चिल्लाने पर आसपास के लोग जुटे. हमले में महिला के कंधे और हाथ पर दो से तीन वार किए गए. बचाव के दौरान महिला की अंगुलियों पर भी चोटें आईं है. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायल महिला को जिला चिकित्सालय पहुंचाया. महिला सब्जी बेचने का काम करती है. महिला सब्जी मंडी से घर किसी काम से जा रही थी, तभी रेलवे स्टेशन के सामने आरोपी ने उस पर हमला कर दिया.