निंबाहेड़ा में महिला पर चाकू से हमला, युवक दोस्ती के लिए बना रहा था दबाव

चित्तौड़गढ़ के निंबाहेड़ा में महिला पर चाकू से हमला. घायल अस्पताल में भर्ती. पुलिस ने नामजद केस दर्ज कर युवक की तलाश शुरू की.

निंबाहेड़ा कोतवाली पुलिस, चित्तौड़गढ़ (ETV Bharat Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2025 at 2:10 PM IST

चित्तौड़गढ़: जिले के निंबाहेड़ा नगरपालिका क्षेत्र में शनिवार दोपहर चाकूबाजी की घटना से सनसनी फैल गई. रेलवे स्टेशन के सामने सब्जी बेचने वाली महिला पर चाकू से हमला हुआ. घायल महिला को निंबाहेड़ा जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है. घटना के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने नामजद केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

घटना के वक्त हड़कंप: निंबाहेड़ा कोतवाली पुलिस थाने के सहायक उप निरीक्षक सूरज कुमार ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब 12 बजे घटना हुई. रेलवे स्टेशन के सामने 35 वर्षीय महिला पर आरोपी युवक ने चाकू से हमला कर दिया. महिला के चिल्लाने पर आसपास के लोग जुटे. हमले में महिला के कंधे और हाथ पर दो से तीन वार किए गए. बचाव के दौरान महिला की अंगुलियों पर भी चोटें आईं है. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायल महिला को जिला चिकित्सालय पहुंचाया. महिला सब्जी बेचने का काम करती है. महिला सब्जी मंडी से घर किसी काम से जा रही थी, तभी रेलवे स्टेशन के सामने आरोपी ने उस पर हमला कर दिया.

आरोपी की हुई पहचान: पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी की पहचान निंबाहेड़ा सदर थाना इलाके के बाड़ी निवासी गोविंद वैष्णव के रूप में हुई है. प्राथमिक जानकारी के अनुसार आरोपी और महिला के बीच पहले से पहचान थी. सहायक उप निरीक्षक सूरज कुमार ने अस्पताल पहुंचकर महिला से बयान लिए. पुलिस ने आरोपी गोविंद वैष्णव को नामजद कर तलाश शुरू कर दी है. फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हुई है. बताया गया कि आरोपी महिला पर दोस्ती का दबाव बना रहा था और इंकार करने पर हमला कर दिया. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही हमले के कारणों का स्पष्ट खुलासा होगा.

महिला पर चाकू से हमलानिंबाहेड़ा में चाकू से हमलाNIMBAHERA WOMAN ATTACKKNIFE ATTACKCHITTORGARH STABBING

