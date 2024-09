ETV Bharat / state

मोरेल बांध में बहा युवक, नहाते समय हुआ हादसा - young man was swept away in dam

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : 5 minutes ago

मोरेल नदी में बहे ट्रैक्टर को जेसीबी की सहायता से निकालते ग्रामीण ( Photo ETV Bharat Dausa )