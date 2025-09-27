ETV Bharat / state

झुंझुनू: मामूली विवाद में युवक की कार से कुचलकर हत्या, चचेरे भाई पर आरोप

शराब पार्टी के बाद कहासुनी: थानाधिकारी धर्मेन्द्र मीणा ने बताया कि विजय अपने चचेरे भाई प्रदीप पुत्र इन्द्र सिंह और गांव के ही मानसिंह पुत्र पोलाराम के साथ निकला था. तीनों ने जीणी स्थित पेट्रोल पंप के पास बैठकर शराब पार्टी की, लेकिन घर लौटते समय छोटी सी कहासुनी इतनी बड़ी हो गई कि हालात बेकाबू हो गए.

झुंझुनू: जिले के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के जीणी गांव से शुक्रवार रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. यहां चचेरे भाइयों के बीच मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि 35 वर्षीय विजय पुत्र सुरेश कुमार की बेरहमी से हत्या कर दी गई. घटना शुक्रवार की रात करीब 11:15 बजे की बताई जा रही है.

कार से कुचलकर हत्या: थानाधिकारी के अनुसार विवाद के दौरान कार चला रहे प्रदीप ने पहले विजय को टक्कर मारी और फिर अपनी कार उस पर चढ़ा दी. CCTV फुटेज में पूरी घटना कैद हो गई. विजय कार के नीचे फंस गया और प्रदीप ने गाड़ी नहीं रोकी. उसने करीब 150 मीटर तक विजय को कार से घसीटा, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई.

थानाधिकारी धर्मेन्द्र मीणा ने बताया कि रात को सड़क किनारे शव पड़े होने की सूचना मिली. एसआई को मौके पर भेजकर शव को मोर्चरी में रखवाया गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को डिटेन कर लिया है. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. मृतक विजय घर में कमाने वाला अकेला सदस्य था. उसकी 5 साल की एक बेटी और करीब 11 माह का बेटा है. इस घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.